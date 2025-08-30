Stošić poručio Vitasoviću: 'Svaka taktika pada u vodu poslije prvih udaraca'

Darko Stošić posljednje pripreme odrađuje u zagrebačkom American Top Teamu kod Ivana Erslana, Tiriela Luke Abramovića, a u teškaškim sparinzima pridružio im se i Tomo Spahović.

'Zato dolazim ovdje, jer se osjećam prijatno i dobro kada dođem. Imam dobar fokus, dobro posložene treninge i, kako volim, dobru atmosferu. Vjerujem da ćemo se svi dobro spremiti – ja za svoj meč, Tiri za svoj, a Erslan za svoj – i to je najbitnije,' poručio je Stošić.

Iako će se Stošić i Vitasović prvi put boriti u FNC-u, stari su znanci. Osim brojnih sparinga, već su se jednom susreli prije deset godina u tadašnjem Final Fight Championshipu, kada je Stošić slavio prekidom u prvoj rundi. Danas, međutim, Vitasović tvrdi da je potpuno drugačiji borac.

'Ne možeš ti biti mnogo toliko daleko od onoga što jesi. Iz meča u meč dobri su u taktikama, ali svaka taktika pada u vodu poslije prvih ozbiljnih udaraca – kao što je to bilo s Miranom,' ističe Stošić.

Podsjetimo, Slo Rocky (Miran Fabjan) umalo je priredio senzaciju kada je dva puta rušio Stošića usred Beograda, ali je iskustvo presudilo i Darko je tada odnio pobjedu, dok se Vitasović vraća nakon dvije godine, kada je u Puli obranio pojas protiv Poljaka Michala Andryszaka.

'Na kraju je njegova upornost bila ta koja je Andryszaka zakiselila onim nekim završnicama koje nisu imale smisla i napunile su mu ruke. Tu se ugasio, a Ivan, nošen publikom i atmosferom, završio je meč u svoju korist. Ali meč kao meč – izuzetno loše odrađen. Bilo je dosta rupa i dosta stvari koje ga mogu koštati u nekoj budućoj borbi,' dodaje analiza.

Poruku Vitasoviću možete pogledati u ostatku videa.