Legenda hrvatskog MMA vraća se u kavez: Čeka ga najveći meč karijere

Legendarni hrvatski MMA borac Ivica 'Teror' Trušček vraća se u kavez 18. listopada na Oktagon 78 priredbi u Kölnu. Mendažer 41-godišnjeg borca Dražen Forgač nedavno je dao naslutiti da se sprema veliko iznenađenje, sada je sve jasno. Truščeku će to biti čak 85. MMA borba u karijeri i zasigurno jedna od, ako ne i najveća.

Snage će odmjeriti s jednim od najpopularnijih njemačkih boraca Christian Eckerlin. Ovaj 38-godišnjak je u karijeri odradio 24 borbe te je slavio u njih 17, a sedam puta bio poražen. U Oktagonu je dosad odradio sedam borbi uz učinak od četiri pobjede, dva poraza i jednog 'no contesta'. Od njegovih 17 pobjeda, šest ih je došlo nokautom, osam puta je slavio 'submissionom', a tri puta sudačkom odlukom.

Trušček je posljednju MMA borbu odradio na FNC 15 priredbi u Ljubljani kada je ugušio Marka Vardjana u prvoj rundi. Ove godine debitirao je u boksu bez rukavica na FNC-u 21 u Zadru kada je pobijedio Ivana Vladimira. Trebao se boriti i na FNC-u 23 u Beogradu protiv Aleksandra Jankovića, ali je morao otkazati meč zbog problema sa skidanjem kila.

POGLEDAJTE VIDEO: Trušček oduševio odgovorom uoči FNC 23: 'Dobro da znam kako mi se djeca zovu...'