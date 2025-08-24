Jeziva scena: Sin MMA legende demolirao borca, fanovi u nevjerici

Veliki kečerski event zasjenio je brutalan incident. Raja Jackson, sin MMA legende Quintona "Rampagea" Jacksona, teško je pretukao Stuarta Smitha, poznatog kao Syko Stu.

Nakon što ga je nokautirao "slamom", Jackson je nasrnuo na onesviještenog protivnika i zadao mu više od 20 udaraca, dok je sudac nemoćno pokušavao zaustaviti napad riječima.

I’ve seen pro wrestling thorough out my whole life and this is one of worst things I’ve ever seen. I hope Raja Jackson gets life in prison and my thoughts got to Syko Stu. https://t.co/sq6KanR3l3 — Nemesis (@SenpaiNemesis__) August 24, 2025

Tek nakon što su u ring uletjeli ostali borci, Jackson je obuzdan i izbačen iz dvorane. Ubrzo je isplivala snimka na kojoj se vidi kako je Smith prije meča pogodio Jacksona limenkom, što je navodno bio povod za osvetu.

"Pravi pokušaj ubojstva", komentirali su šokirani fanovi, ističući da Jackson ima iskustva u MMA-u s četiri amaterska meča.

