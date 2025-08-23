Evo kad i gdje možete gledati jedinstveni borilački spektakl

Pripremite se za nezaboravnu večer borilačkog spektakla jer nova sezona Hell Boxing Kings počinje večeras u Budimpešti.

Očekujte devet uzbudljivih mečeva, pet olimpijaca i rematch borbe koje će vas držati na rubu sjedala. Jedna od najvećih atrakcija večeri bit će revanš između MMA zvijezde Gábora Borárosa i olimpijskog osvajača srebra Sándora Bárdosija. Nakon napetog prvog susreta, obojica su odlučna pokazati tko je bolji. Gledajte Hell Boxing Match Budimpešta 23.8. uživo, samo na Voyo!

Jedna od glavnih atrakcija gale je i povratak prošlogodišnjeg prvaka HBK-a u lakoj kategoriji, Tayfura Aliyeva, i finalista iz 2024., Kovácsa "Neustrašivog" Kruzítóa. Publika će prvi put vidjeti slovačko-mađarskog istaknutog igrača i olimpijca Andrása Csemeza u bojama HBK-a, a u ring će se vratiti jedna od najvećih figura mađarskog profesionalnog boksa, Balázs "Benji" Bacskai - najbolji domaći borac bez obzira na težinsku kategoriju, koji je također 28. na svjetskoj ljestvici.

David Rajuili (RSA) - Tayfur Aliyev (AZE)

Ambrosi Sutidze (GEO) - Balázs Törteli (HUN)

Goran Sučević (SRB) - András 'Bandi' Csemez (SVK/HUN)

Lazar Dimitrov (BUL) - Tamás Kiliti (HUN)

Róbert Csiki (HUN) - Levente 'The Number One' Oláh (HUN)

Korede Lawrence (FIN) - Kovács 'The Fearless' Kruzító (HUN)

Varga 'Vitéz' Viktor (HUN) - Istenes Bence (HUN)

Lukas 'Luky' Ferneza (SVK) - Bacskai 'Benji' Balázs (HUN)

Boráros 'Punisher' Gábor (SVK) - Bárdosi Sándor (HUN)

HELL Boxing Kings je jedinstvena organizacija profesionalnih boksača i slavnih osoba. Revolucionarna boksačka organizacija koja spaja kulturu i pripovijedanje u prvoj europskoj međunarodnoj ligi slavnih osoba. Pruža vrhunsku zabavu, uvjerljive priče i najveće zvijezde, redefinirajući iskustvo za ljubitelje borilačkih sportova i kulture. U 2024. godini rasprodali su DVTK Arenu sedam puta zaredom. Sada su spremni osvojiti više od Budimpešte! U 2025. godini očekuje nas pet velikih turnira - HBK će preuzeti još više velikih gradova.

