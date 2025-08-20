Raste hrvatska kolonija u UFC-u: U večeri Erslanove borbe stiže još jedno novo ime

Hrvatska borilačka scena dobit će novog predstavnika na UFC-ovoj pozornici. Brando 'Balkan Bear' Peričić, Hrvat rođen u Australiji, debitirat će u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji 27. rujna na UFC Fight Nightu 260, gdje će se u istoj večeri boriti i Ivan Erslan u svom trećem nastupu u UFC-u.

Peričić će rukavice ukrstiti s 25-godišnjim Elishaem Ellisonom, borcem koji također ima omjer 5-1 i kojem će to biti službeni UFC debi. Brando, koji je do sada ostvario četiri pobjede i jedan poraz, posljednji je put nastupio u studenom prošle godine kada je tehničkim nokautom svladao Oriona Kennya.

Ulaskom Peričića, hrvatska kolonija u UFC-u brojat će četiri aktivna borca. Osim njega i Erslana, pod ugovorom su i Ante Delija i Đani Barbir, koji bi uskoro također trebali debitirati.

Zanimljivo, Peričić je ranije trenirao s bivšim UFC prvacima Israelom Adesanyom i Alexandrom Volkanovskim, a za svoj UFC debi se priprema u Las Vegasu, dok će završne pripreme odraditi na Novom Zelandu.

U istoj večeri, veliki izazov čeka i Erslana koji će snage odmjeriti s iskusnim Jimmyjem Cruteom.

Hrvatski MMA ulazi u novu eru, a 27. rujna mogao bi biti povijesni datum za naše borce u UFC-u.

Pogledajte video: Hrgović nam otkrio planove za budućnost: 'Vi ste uživali, a ja moram ovo nositi'