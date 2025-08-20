Policija objavila mladog Mirka Filipovića s puškom! Isplivala fotka koju malo tko pamti...

Na službenoj Facebook stranici Policije Hrvatske objavljena je fotografija Mirka Filipovića iz vremena kada je bio pripadnik Antiterorističke jedinice Lučko. Na slici se vidi legendarni borac u punoj specijalnoj opremi i s automatskom puškom u rukama.

Filipović je prije slavne karijere u K-1 i MMA-u bio dio elitne policijske postrojbe, a objava je izazvala veliki interes i brojne reakcije javnosti. U samo jednom danu fotografija je prikupila tisuće lajkova i mnoštvo komentara u kojima građani izražavaju poštovanje prema Cro Copu i njegovoj bogatoj karijeri. kako u uniformi, tako i u ringu.

Foto: Facebook/policija Hrvatske

Podsjetimo, nakon što je okačio rukavice o klin, Mirko je krenuo u edukacije pripadnika policije i specijalnih postrojbi, a uz to svakodnevno trenira i održava svoju savršenu formu.

