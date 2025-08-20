živuća legenda /

Policija objavila mladog Mirka Filipovića s puškom! Isplivala fotka koju malo tko pamti...

Policija objavila mladog Mirka Filipovića s puškom! Isplivala fotka koju malo tko pamti...
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Na slici se vidi legendarni borac u punoj specijalnoj opremi i s automatskom puškom u rukama...

20.8.2025.
7:45
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na službenoj Facebook stranici Policije Hrvatske objavljena je fotografija Mirka Filipovića iz vremena kada je bio pripadnik Antiterorističke jedinice Lučko. Na slici se vidi legendarni borac u punoj specijalnoj opremi i s automatskom puškom u rukama.

Filipović je prije slavne karijere u K-1 i MMA-u bio dio elitne policijske postrojbe, a objava je izazvala veliki interes i brojne reakcije javnosti. U samo jednom danu fotografija je prikupila tisuće lajkova i mnoštvo komentara u kojima građani izražavaju poštovanje prema Cro Copu i njegovoj bogatoj karijeri. kako u uniformi, tako i u ringu.

Policija objavila mladog Mirka Filipovića s puškom! Isplivala fotka koju malo tko pamti...
Foto: Facebook/policija Hrvatske

Podsjetimo, nakon što je okačio rukavice o klin, Mirko je krenuo u edukacije pripadnika policije i specijalnih postrojbi, a uz to svakodnevno trenira i održava svoju savršenu formu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ponovno zaiskrilo među trenerima

PolicijaAtj LučkoMirko FilipovićCro CopFotografija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
živuća legenda /
Policija objavila mladog Mirka Filipovića s puškom! Isplivala fotka koju malo tko pamti...