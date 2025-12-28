Počinju parlamentarni izbori u Kosovu: Jedan kandidat favorit, u fokusu i ulazak u EU
Kosovo u nedjelju bira novi parlament po drugi put u 11 mjeseci, a ljevičarski Vetëvendosje (Pokret za samoopredjeljenje) premijera Albina Kurtija i dalje je favorit za pobjedu.
Prijevremeni izbori nužni su jer, iako je Vetëvendosje bila najjača stranka na redovnim izborima 9. veljače, nije uspjela postići održivu većinu u parlamentu.
Od tada je novi parlament blokiran, nesposoban dogovoriti se o svom vodstvu i stoga ne može obavljati svoje zadaće.
Računa na pobjedu
Kurti vlada Kosovom od 2021. s programom reformi koji je do sada imao mješovite rezultate.
Unatoč tome, on računa na uvjerljivu pobjedu na ovim izborima kao i 2021., kada je uspio praktički sam formirati vladu.
Ako ne uspije, postavlja se pitanje hoće li ključni politički igrači ovaj put biti spremni na kompromis kako bi omogućili koalicijsku vladu.
Budućnost u EU?
Biračka mjesta otvorena su u 7 ujutro i zatvaraju se u 19 sati. Prvi rezultati očekuju se u nedjelju navečer.
Kosovo, bivša pokrajina Srbije, čije je stanovništvo gotovo isključivo albansko, proglasilo je neovisnost od Srbije 2008. nakon pobune i NATO intervencije 1999. godine. Priznalo ga je više od 100 zemalja, ali ne i Rusija, Srbija, Grčka ili Španjolska.
Smatra se potencijalnim kandidatom za pristupanje Europskoj uniji.
