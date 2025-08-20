DA NE BI BILO /

Boksačka federacija najavila testiranja spola uoči SP-a: 'Pravednost je ključno načelo'

Boksačka federacija najavila testiranja spola uoči SP-a: 'Pravednost je ključno načelo'
Foto: Profimedia

'Uvjeren sam kako će nova politika o 'Spolu, dobi i težini' osigurati sportski integritet i zaštititi sigurnost svih sudionika'

20.8.2025.
18:22
HINA
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Međunarodna boksačka federacija (WB) najavila je uvođenje testiranja spola za sve sudionike na njezinim natjecanjima.

Nova politika stupa na snagu 20. kolovoza i prvi put će se primijeniti u ženskoj kategoriji na nadolazećem Svjetskom boksačkom prvenstvu u Liverpoolu, od 4. do 14. rujna.

"To znači da će sve sportašice koje žele sudjelovati u 10 ženskih težinskih kategorija na SP-u u Liverpoolu morati proći PCR ili funkcionalni medicinski ekvivalentni genetski skrining test kako bi potvrdile svoju podobnost za boks," objavio je World Boxing.

Testiranja za natjecatelje u muškoj kategoriji na svim natjecanjima Svjetskog boksačkog saveza kreću od 1. siječnja 2026.

"World Boxing poštuje dostojanstvo svih pojedinaca i želi osigurati da bude što inkluzivniji, no u borilačkom sportu poput boksa imamo dužnost skrbi o sigurnosti i pravednoj konkurenciji, što su ključna načela koja su vodila razvoj i stvaranje ove politike," kazao je predsjednik World Boxinga, Boris van der Vorst.

Spol, dob i težina

"Bio je to dug i detaljan proces, ali bilo je ključno ispitati sva medicinska, pravna i sportska pitanja koja je ovo pitanje pokrenulo. Uvjeren sam kako će nova politika o 'Spolu, dobi i težini' osigurati sportski integritet i zaštititi sigurnost svih sudionika," dodao je.

Rasprava o pitanju spola privukla je veliku pozornost na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu, gdje su Alžirka Imane Khelif i tajvanska boksačica Lin Yu-ting osvojile zlatne medalje u svojim kategorijama, premda su godinu dana ranije bile diskvalificirane sa ženskog Svjetskog prvenstva jer je testovima "dokazano da imaju XY kromosome".

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Globan pojasnio povećanje trajanja mandata u Dinamu s četiri na pet godina

BoksačiceBoks
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DA NE BI BILO /
Boksačka federacija najavila testiranja spola uoči SP-a: 'Pravednost je ključno načelo'