Boksačka federacija najavila testiranja spola uoči SP-a: 'Pravednost je ključno načelo'

Međunarodna boksačka federacija (WB) najavila je uvođenje testiranja spola za sve sudionike na njezinim natjecanjima.

Nova politika stupa na snagu 20. kolovoza i prvi put će se primijeniti u ženskoj kategoriji na nadolazećem Svjetskom boksačkom prvenstvu u Liverpoolu, od 4. do 14. rujna.

"To znači da će sve sportašice koje žele sudjelovati u 10 ženskih težinskih kategorija na SP-u u Liverpoolu morati proći PCR ili funkcionalni medicinski ekvivalentni genetski skrining test kako bi potvrdile svoju podobnost za boks," objavio je World Boxing.

Testiranja za natjecatelje u muškoj kategoriji na svim natjecanjima Svjetskog boksačkog saveza kreću od 1. siječnja 2026.

"World Boxing poštuje dostojanstvo svih pojedinaca i želi osigurati da bude što inkluzivniji, no u borilačkom sportu poput boksa imamo dužnost skrbi o sigurnosti i pravednoj konkurenciji, što su ključna načela koja su vodila razvoj i stvaranje ove politike," kazao je predsjednik World Boxinga, Boris van der Vorst.

Spol, dob i težina

"Bio je to dug i detaljan proces, ali bilo je ključno ispitati sva medicinska, pravna i sportska pitanja koja je ovo pitanje pokrenulo. Uvjeren sam kako će nova politika o 'Spolu, dobi i težini' osigurati sportski integritet i zaštititi sigurnost svih sudionika," dodao je.

Rasprava o pitanju spola privukla je veliku pozornost na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu, gdje su Alžirka Imane Khelif i tajvanska boksačica Lin Yu-ting osvojile zlatne medalje u svojim kategorijama, premda su godinu dana ranije bile diskvalificirane sa ženskog Svjetskog prvenstva jer je testovima "dokazano da imaju XY kromosome".

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Globan pojasnio povećanje trajanja mandata u Dinamu s četiri na pet godina