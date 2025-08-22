Testovi spola postali obavezni u boksu! Trener olimpijske prvakinje poslao jasnu poruku

Tajvanska boksačica Lin Yu-Ting, jedna od dviju sportašica koje su bile u središtu rodne kontroverze na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu, potvrđeno će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu. Vijest je za Reuters potvrdio njezin trener Tseng Tzu-Chiang:

„Lin se upravo vratila s treninga u Južnoj Koreji i spremna je za natjecanje. Nije razmišljala o povlačenju zbog novih pravila.“

Svjetska boksačka federacija (World Boxing) objavila je kako će od idućeg mjeseca sve boksačice morati proći obvezne testove spola. Procedura uključuje PCR testove krvi, sline ili brisa, kojima se provjerava prisutnost Y kromosoma.

Ta odluka dolazi nešto više od godinu dana nakon što su Lin i Alžirka Imane Khelif osvojile zlato u Parizu i izazvale burne rasprave o rodnom identitetu u sportu. World Boxing ističe da je cilj politike zaštita sigurnosti natjecateljica i osiguranje jednakih uvjeta za žene i muškarce:

„Moramo paziti na poštenje i konkurentnost, to su temelji našeg sporta,“ poručio je predsjednik WB-a Boris van der Vorst.

Svjetsko prvenstvo u Liverpoolu počinje u rujnu, a Lin će ondje braniti svjetsku titulu i olimpijski ugled.

