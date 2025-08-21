Ring gori! Povratak legende, sudar olimpijca i MMA zvijezde: Spektakl koji ne smijete propustiti

Borilački spektakl HELL Boxing Kings vraća se s novim uzbudljivim izdanjem! Na programu je čak devet atraktivnih mečeva, a gledatelje očekuju vrhunski profesionalni boksači, europski medaljaši, bivši olimpijci i popularne zvijezde.

Evo što nas čeka u ringu:

1. Borba: Rajuili vs. Aliyev – sudar iskustva i olimpijske klase

Prvi meč večeri donosi dvoboj u lakoj kategoriji (61,2 kg) između David Rajuilija i Tayfura Aliyeva.

Rajuili, 36-godišnji Južnoafrikanac s njemačkom licencom, iza sebe ima bogato iskustvo, 192 profesionalne runde i nekoliko osvojenih pojaseva, uključujući WBF afrički naslov. S 13 pobjeda u karijeri i reputacijom tvrdog borca, najavljuje:

„Jedva čekam ovaj meč. Protivnik je ozbiljan, a pobjeda bi mogla biti prekretnica u mojoj karijeri.“

Nasuprot njemu stoji 27-godišnji Tayfur Aliyev, europski medaljaš i sudionik Olimpijskih igara u Tokiju. Aliyev je aktualni prvak HBK lige, a iza sebe ima više od 100 amaterskih pobjeda i pobjede nad najjačim imenima prošle sezone. Ove godine obećava novi nivo forme:

„Prošle godine ušao sam bez motivacije, a postao sam prvak. Sada me čeka nova misija – gradim profesionalnu karijeru i uvijek ću biti korak ispred protivnika.“

HELL Boxing Kings gledajte uživo na platformi VOYO!

2. Borba: Sutidze vs. Törteli – povratak mađarskog šampiona

U supervelter kategoriji (69,9 kg) gledamo duel između iskusnog Gruzijca Ambrosija Sutidzea i povratnika u ring, mađarskog prvaka Balázsa Törtelija.

Sutidze ima iza sebe 33 profesionalne borbe, ali i veliko iskustvo u ringovima diljem Europe. S druge strane, Törteli, dvostruki mađarski prvak, vraća se nakon pauze izazvane ozljedom:

„Nedostajao mi je ring. HBK je prava prilika da dokažem da sam i dalje u vrhu.“

3. Borba: Sučević vs. Csemez – olimpijac protiv srpske čvrstine

Treći meč donosi cruiserweight obračun između Srbina Gorana Sučevića i olimpijca iz Slovačke Andráša „Bandija“ Csemeza.

Sučević je poznat kao žilav borac, dok Csemez iza sebe ima impresivnu amatersku karijeru: tri europske bronce, zlato na EU prvenstvu i nastup na Olimpijadi u Tokiju. Popularan među publikom zbog atraktivnog stila, Csemez poručuje:

„Svaka borba mi je važna. Želim biti broj jedan u HBK-u!“

4. Borba: Dimitrov vs. Kiliti – glad za pobjedom

Bugarski talent Lazar Dimitrov (22) traži povratak na pobjednički put protiv iskusnog Mađara Tamása Kilitija. Oba borca obećavaju pravi vatromet u ringu:

„On voli tuču? Ja je obožavam!“, poručuje Kiliti.

HELL Boxing Kings gledajte uživo na platformi VOYO!

5. Borba: Csiki vs. Oláh – dvoboj mladih lavova

U lakovelter kategoriji gledamo mađarski okršaj, Róbert Csiki (20) protiv Leventea „The Number One“ Oláha (19). Oba su velika talenta i nacionalni prvaci, a kako obojica vole borbu iz blizine, publika može očekivati spektakl.

6. Borba: Lawrence vs. Kruzító – nova zvijezda HBK-a u akciji

Liberijsko-finski borac Korede Lawrence ući će u ring protiv mladog mađarskog talenta Kovácsa „The Fearless“ Kruzitóa. Kruzító (20) slovi za jednog od najvećih potencijala, a najavljuje rat:

„Očekujem pobjedu. Svaki protivnik neka bude spreman na rat u ringu.“

7. Borba večeri za HBK Celeb pojas – Varga Viktor vs. Istenes Bence

Ovaj dvoboj privlači posebnu pažnju jer se radi o megapopularnim TV zvijezdama koje su ring zamijenile kamerama, a sada se vraćaju u boks. Varga Viktor i Istenes Bence bore se za ujedinjeni celeb pojas, a obje strane obećavaju da nema kalkulacija – samo čisti obračun!

8. Borba: Bacskai „Benji“ Balázs protiv Lukasa Ferneze

Mađarska legenda Bacskai Balázs, bivši europski prvak i neporaženi profesionalac (18-0), vraća se na scenu! Protivnik mu je mladi Slovak Lukas Ferneza, koji prijeti da će šokirati publiku. Balázs najavljuje:

„Moja meta je HBK pojas, a Ferneza je samo prva prepreka.“

9. Superfight: Boráros Gábor vs. Bárdosi Sándor

Za kraj, rematch koji svi čekaju! MMA borac Boráros „Punisher“ Gábor protiv legende hrvanja i olimpijskog osvajača Bárdosija Sándora. Dva potpuno različita svijeta, jedan ring – i bez kompromisa!

HELL Boxing Kings gledajte uživo na platformi VOYO!

HELL Boxing Kings Fight Night obećava pravu boksačku poslasticu! Devet borbi, šampioni, olimpijci i neočekivani dvoboji, sve to čeka publiku u jednom od najvećih spektakala sezone!

POGLEDAJTE VIDEO: HELL Boxing Kings dolazi u Budimpeštu: Očekuje nas spektakl!