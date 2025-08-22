Amaterski boksač u komi nakon borbe, svi su u šoku

Japanski amaterski boksač je u komi nakon operacije mozga koja je provedena jer je kolabirao tijekom borbe, objavila je u petak Svejapanska boksačka federacija (JBF), dok je ovaj sport u Japanu već duboko potresen s dva nedavna smrtna slučaja.

JBF je potvrdio da je 39-godišnji boksač, čiji identitet nije objavljen, izgubio svijest nakon tri runde borbe 8. kolovoza u Tokiju. Hitno je prevezen u bolnicu i nakon operacije ostaje na intenzivnoj njezi.

Upravno tijelo za amaterski boks u Japanu nije dalo daljnje detalje o njegovom stanju, ali je dodalo da se boksač nije borio više od deset godina i da je tek nedavno počeo opet s treninzima.

Japanski boksački svijet još uvijek se oporavlja od smrti Shigetoshija Kotarija i Hiromase Urakawe, obojice 28-godišnjaka, koji su umrli nekoliko dana nakon što su zadobili ozljede u borbama na istom natjecanju u Tokiju 2. kolovoza. Japanski boksački dužnosnici od tada su održali niz sastanaka i obećali uvesti nove sigurnosne propise.

Nove mjere koje će se provesti uključuju testove urina za mjerenje dehidracije i stroža pravila u vezi s brzim gubitkom težine za boksače.

Sredinom kolovoza, japanski boksač Yudai Shigeoka najavio je da se povlači iz karijere kako bi podržao svog brata, koji je u komi od borbe u svibnju.

Bivši WBC prvak u kategoriji slamka kategoriji Yudai Shigeoka vidio je kako se njegov 25-godišnji brat Ginjiro srušio nakon borbe protiv filipinskog boksača Pedra Tadurana u Osaki, prije nego što je podvrgnut hitnoj operaciji. On je i dalje u komi, ali njegov život više nije u opasnosti.

