U SJAJNOJ FORMI /

Dinamo umjesto bolesnog Lisice UEFA-i prijavio novog igrača za europske utakmice

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Čeka se odgovor iz UEFA-e, vjeruju svi da će biti pozitivan i da će stići do srijede, do kraja roka za prijavu

8.12.2025.
13:30
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Nakon burnog derbija na Maksimiru pred Dinamom je i važna utakmica u Europskoj ligi koja bi mogla uvelike odrediti kako će izgledati Plavo proljeće. 

Veliki kadar igrača znatno je oslabljen nakon što je od mononukleoze obolio Mateo Lisica pa su tako u Dinamu odlučili UEFA-i uputiti službeni zahtjev za prijavom Frana Topića, piše Germanijak

Iako na početku sezone nije praktički nikome bio u prvom planu, njegovo 'uzdizanje' krenulo je nakon što se u Karlovcu na Kup utakmici na zagrijavanju ozlijedio Robert Mudražija, a Topić umjesto njega 'uletio' u prvu postavu. Dogodilo se to samo dan nakon što je Topić igrao za U21 reprezentaciju u Mađarskoj (iako ne cijelu utakmicu), a od tada niže dobre predstave koje su ga sada pogurale do europskog zapisnika. 

Treba naglasiti kako će Dinamo jedan period biti i bez Monsefa Bakrara koji je također često igrao na desnom krilu. On s reprezentacijom Alžira ide na Afrički kup nacija. 

Dinamo je povukao potrebne poteze. UEFA-i je poslao sve dokumente, želi Topića prijaviti za utakmicu s Betisom i preostale dvije utakmice u siječnju (doma protiv FCSB-a i u gostima kod Midtyllanda). Čeka se odgovor iz UEFA-e, vjeruju svi da će biti pozitivan i da će stići do srijede, do kraja roka za prijavu. 

U SJAJNOJ FORMI /
Dinamo umjesto bolesnog Lisice UEFA-i prijavio novog igrača za europske utakmice