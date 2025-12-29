Marko Vargek o blagdanima u domu koji dijeli s Arijom Rizvić: 'Svaki kutak ima svoju priču'

Sportski urednik Marko Vargek blagdane dočekuje radno, ali to nimalo ne umanjuje čaroliju prosinca u njegovu domu. Iako mu je tempo često užurban, u razgovoru za Net.hr priznao je da su mu blagdani vrijeme kad se male stvari posebno cijene – dobra glazba, topla atmosfera i zahvalnost na godini koja je iza njega.

Kad je riječ o blagdanskom ugođaju kod kuće, Marko bez razmišljanja ističe glazbu kao nezaobilazan dio atmosfere.

"Dobra glazba mi je dosta važna, volim stare američke božićne pjesme iz 50 ih i 60 ih", kazao nam je na početku razgovora.

Ništa bez lampica

Dekoriranje doma kod njega i zaručnice, glumice i redateljice Arije Rizvić nije strogo podijeljena zadaća, već kreativna igra u kojoj svatko ima svoj prostor. Ove godine odlučili su se posebno poigrati lampicama pa ih ima više nego ikad.

"Svatko okiti svoj kutak stana uz svoju kreativnost. Ove smo godine kupili mnogo lampica i poigrali se s njima po stanu", otkrio nam je Marko.

Iako su blagdanski stolovi mnogima najdraži dio prosinca, Marko priznaje da u pripremi delicija uglavnom ne sudjeluje. "Moram priznati da nisam uključen jer većinu blagdana radim, tako da sam pozvan na leteće ručkove i druženja", kazao nam je istaknuvši tako da je umjesto kuhanjem, njegov prosinac obilježen letećim ručkovima i kratkim, ali dragocjenim druženjima s obitelji i prijateljima.

Zahvalan na poslu i zdravlju

Za razliku od mnogih koji poklone traže u zadnji tren, Marko je ovaj dio blagdanskih priprema riješio na vrijeme. Pokloni su spremni, a prosinac mu je tako barem s te strane lišen dodatnog stresa.

Kad se osvrne na godinu koja je iza njega, Marko ističe dvije stvari na kojima je najviše zahvalan. "Na zdravlju i divnom poslu kojeg imam", kazao je za kraj RTL-ov sportski urednik kojeg će gledatelji uskoro moći gledati i po prvi put u ulozi voditelja nove sezone 'Gospodina Savršenog' koja uskoro kreće na malim ekranima.

