POGLEDAJTE SNIMKU /

Keruma pred zatvorom čekao Mercedes, njegov govor postao hit: 'Pozdravljam Srbina, Turčina...'

Okupljenima je čestitao blagdane, a kad su novinari pitali je li mu žao što je pobjegao s mjesta nesreće, bivši gradonačelnik je kazao: 'Nemam komentara, sve sam vam lijepo izdiktirao'

29.12.2025.
11:54
Erik Sečić
Ivana Ivanovic/pixsell
Bivši splitski gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum u ponedjeljak prijepodne izašao je iz zatvora Dračevac nakon što je odslužio 15-dnevnu kaznu zbog prometne nesreće koju je skrivio ranije ovog mjeseca.

Keruma pred zatvorom čekao Mercedes, njegov govor postao hit: 'Pozdravljam Srbina, Turčina...'
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Kerum, kojeg su pred zatvorom dočekali novinari i supruga Fani, po izlasku je dao izjavu medijima. "U ovoj zgradi obitavaju i žive ljudi, zaposlenici, zatvorenici, i svatko tko misli, tko se naslađuje njihovoj nevolji - griješi. Hvala svima koji su mi dali podršku, opraštam i onima koji su se naslađivali", poručio je Kerum.

Pozdravio Turčina i Srbina 

Zatim je pozdravio kolege i cimere s kojima je tijekom božićnih praznika dijelio ćeliju. "Pozdravljam svoje kolege iz ćelije, cimere  - Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina. Pozdravljam sve ljude koji su sa mnom šetali na šetnji i hvala zaposlenicima na profesionalnosti", naveo je Kerum. 

Keruma pred zatvorom čekao Mercedes, njegov govor postao hit: 'Pozdravljam Srbina, Turčina...'
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Na pitanje kako su ga zatvorenici prihvatili, s obzirom na to da je političar i javna osoba, Kerum je rekao: "Kad već spominjete politiku i sudske prakse, za ovako prekršajno djelo u 90 posto slučajeva određuje se novčana kazna. Kazna koju sam dobio... Po slovu zakona sutkinja je imala pravo tako presuditi, i zapravo je pokazatelj da su u Hrvatskoj, našoj lijepoj državi, demokratskom društvu, svi jednako tretirani. Sve je u okviru zakona i propisa".

'Sve sam izdiktirao'

Okupljenima je čestitao blagdane, a kad su novinari pitali je li mu žao što je pobjegao s mjesta nesreće, bivši gradonačelnik je kazao: "Nemam komentara, sve sam vam lijepo izdiktirao".

"Imam obitelj, svoj grad, prijatelje, države - hvala dragom Bogu i sretno svima", rekao je na pitanje je li ga ovo iskustvo promijenilo i potom otišao u automobilu marke Mercedes. 

Keruma pred zatvorom čekao Mercedes, njegov govor postao hit: 'Pozdravljam Srbina, Turčina...'
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Podsjetimo, Kerum je iza rešetaka završio nakon što je 12. prosinca izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom i pobjegao, iako nije ni smio voziti jer je ranijom sudskom odlukom upućen na ponovno polaganje vozačkog ispita.

POGLEDAJTE VIDEO: Splićani o Kerumovom 'Božiću u zatvoru': 'Hvala Bogu da je završija, smršat će dva tri deka...'

Keruma pred zatvorom čekao Mercedes, njegov govor postao hit: 'Pozdravljam Srbina, Turčina...'