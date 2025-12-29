FREEMAIL
Kerum se vraća: Nakon Božića iza rešetaka, danas izlazi iz zatvora
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Kerum će Novu godinu, za razliku od Božića, dočekati u krugu obitelji

29.12.2025.
10:03
Erik Sečić
Zvonimir Barisin/pixsell
Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) u ponedjeljak bi oko 10.00 sati trebao izaći iz zatvora.

Kerum je iza rešetaka završio nakon što je 12. prosinca skrivio lakšu prometnu nesreću dok je izlazio s parkinga pokraj hotela Corner i pobjegao s lica mjesta.

Uslijedio je niz kaznenih prijava - za izazivanje nesreće i bježanje novčano je kažnjen, ali zbog činjenice da je vozio bez vozačke dozvole, koja mu je ranije oduzeta zbog kaznenih bodova, kažnjen je i zatvorskom kaznom u trajanju od 15 dana. 

Kazna završava danas te će Novu godinu, za razliku od Božića, dočekati u krugu obitelji. 

Uskoro više...

POGLEDAJTE VIDEO: Splićani o Kerumovom 'Božiću u zatvoru': 'Hvala Bogu da je završija, smršat će dva tri deka...'

Željko KerumSplitZatvor
najčitanije
