Što će Žalac, Kerum, Paravinja i Mlađan jesti u zatvoru za blagdane? Donosimo jelovnik

Stiglo nam je i to vrijeme u godini.

Fina sarma, bakalar, francuska salata pa purica i odojak - nema čega nema, sve bolje od boljeg. Da, to će mnogi jesti u srijedu i četvrtak, odnosno na Badnjak i Božić.

A što je s onima koji su iza rešetaka? Posljednji 'među poznatijima' koji im se pridružio je Željko Kerum koji će prema svemu sudeći ovaj Božić provesti u zatvoru.

Što će jesti Žalac, Kerum, Mlađan, Paravinja...

'Lišena slobode' je i bivša ministrica Gabrijela Žalac koja je u otvorenom odjelu Kaznionice u Požegi. Nedavno je u istražnom zatvoru završio i sad već bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Tu je i Nadan Vidošević koji je u Kaznionici u Valturi, ali i jedni od zatvorenika koje hrvatska javnost pamti. Srđan Mlađan koji je u Kaznionici u Lepoglavi, a društvo mu pravi i Dragan Paravinja. Gabrijeli Žalac pak društvo pravi Smiljana Srnec.

No, vratimo se mi na finu hranu. Odlučili smo provjeriti kakav će jelovnik biti u kaznionicama i zatvorima diljem Hrvatske. Svima smo poslali upit, a oni su nas uputili na Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Na Badnjak uvijek riba

Govore nam da se "zatvorenicima i zatvorenicama u svim kaznenim tijelima osiguravaju najmanje tri obroka dnevno te prehrana primjerena dobi, zdravlju, fizičkom stanju, vjeroispovijesti i prirodi posla koji obavlja, a minimalan unos energije te udjela proteina i ostalih prehrambenih tvari propisuje se Pravilnikom o standardima smještaja te prehrani zatvorenika."

"Zatvoreniku ili zatvorenici se može izmijeniti prehrana kada je to potrebno iz zdravstvenih razloga. Sastav i hranidbenu vrijednost hrane nadzire liječnik ili druga osoba medicinske struke", poručuju za net.hr.

A sad pređimo na ono konkretno. Iz ministarstva nam kažu da je meni sličan u svim zatvorima u Hrvatskoj te da se na Badnjak tradicionalno u zatvorima priprema jelovnik koji uključuje ribu.

Jelovnik za Badnjak

Doručak: čaj, maslac, marmelada, voće

Užina: jogurt, tijesto sa svježim sirom

Ručak: juha, riba, blitva s krumpirom, puding

Večera: bijela kava i sardine u ulju

Jelovnik za Božić

Doručak: čaj, šunkerica, tvrdi sir, voće

Ručak: Juha, pečeni pureći batak ili pečenka, mlinci, salata, kremšnita

Večera: Panirana piletina, francuska salata, sok

Mnogi restorani mogli bi se posramiti ovako dobrog jelovnika, a važno je naglasiti da postoje i druge vrste jelovnika - za vjersku, dijabetičku, gastrično-hepatalnu dijetu, dijetu za giht/crohnovu bolest i vegetarijansku prehranu) koje su također prilagođene u ovim danima.

