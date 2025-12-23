FREEMAIL
NIJE NI NJIMA LOŠE /

Što će Žalac, Kerum, Paravinja i Mlađan jesti u zatvoru za blagdane? Donosimo jelovnik

Foto: Ai/pixsell/rtl Danas/net.hr

Iz ministarstva nam kažu da je meni sličan u svim zatvorima u Hrvatskoj

23.12.2025.
7:13
Jakov Sedlar
Ai/pixsell/rtl Danas/net.hr
Stiglo nam je i to vrijeme u godini. 

Fina sarma, bakalar, francuska salata pa purica i odojak - nema čega nema, sve bolje od boljeg. Da, to će mnogi jesti u srijedu i četvrtak, odnosno na Badnjak i Božić

A što je s onima koji su iza rešetaka? Posljednji 'među poznatijima' koji im se pridružio je Željko Kerum koji će prema svemu sudeći ovaj Božić provesti u zatvoru.

Što će jesti Žalac, Kerum, Mlađan, Paravinja...

'Lišena slobode' je i bivša ministrica Gabrijela Žalac koja je u otvorenom odjelu Kaznionice u Požegi. Nedavno je u istražnom zatvoru završio i sad već bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Tu je i Nadan Vidošević koji je u Kaznionici u Valturi, ali i jedni od zatvorenika koje hrvatska javnost pamti. Srđan Mlađan koji je u Kaznionici u Lepoglavi, a društvo mu pravi i Dragan Paravinja. Gabrijeli Žalac pak društvo pravi Smiljana Srnec.

No, vratimo se mi na finu hranu. Odlučili smo provjeriti kakav će jelovnik biti u kaznionicama i zatvorima diljem Hrvatske. Svima smo poslali upit, a oni su nas uputili na Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Na Badnjak uvijek riba

Govore nam da se "zatvorenicima i zatvorenicama u svim kaznenim tijelima osiguravaju najmanje tri obroka dnevno te prehrana primjerena dobi, zdravlju, fizičkom stanju, vjeroispovijesti i prirodi posla koji obavlja, a minimalan unos energije te udjela proteina i ostalih prehrambenih tvari propisuje se Pravilnikom o standardima smještaja te prehrani zatvorenika." 

"Zatvoreniku ili zatvorenici se može izmijeniti prehrana kada je to potrebno iz zdravstvenih razloga. Sastav i hranidbenu vrijednost hrane nadzire liječnik ili druga osoba medicinske struke", poručuju za net.hr.

A sad pređimo na ono konkretno. Iz ministarstva nam kažu da je meni sličan u svim zatvorima u Hrvatskoj te da se na Badnjak tradicionalno u zatvorima priprema jelovnik koji uključuje ribu.

Jelovnik za Badnjak

  • Doručak: čaj, maslac, marmelada, voće
  • Užina: jogurt, tijesto sa svježim sirom
  • Ručak: juha, riba, blitva s krumpirom, puding
  • Večera: bijela kava i sardine u ulju

Jelovnik za Božić

  • Doručak: čaj, šunkerica, tvrdi sir, voće
  • Ručak: Juha, pečeni pureći batak ili pečenka, mlinci, salata, kremšnita
  • Večera: Panirana piletina, francuska salata, sok

Mnogi restorani mogli bi se posramiti ovako dobrog jelovnika, a važno je naglasiti da postoje i druge vrste jelovnika - za vjersku, dijabetičku, gastrično-hepatalnu dijetu, dijetu za giht/crohnovu bolest i vegetarijansku prehranu) koje su također prilagođene u ovim danima.

POGLEDAJTE VIDEO: Požega ima svoj odjel za bebe u zatvoru: 'Djeca nisu osuđena, majke služe kaznu'

