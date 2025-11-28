Doznajemo gdje je premješten Paravinja: 'Već je trebao biti na slobodi!' Cijeli slučaj otišao i do Strasbourga

Prošlo je točno 13 godina otkako su na hrpi smeća na kamionskom ugibalištu u selu Fulaje pronađeni posmrtni ostaci Antonije Bilić - mlade djevojke za čijom je potragom bila uključena cijela Hrvatska.

Net.hr jutros je objavio kronologiju svega što se događalo, a sada je sve za naš portal prokomentirao i odvjetnik Dragana Paravinje, Tomislav Filaković.

"Čujem se redovito s njim, još uvijek tražimo njegovu pravnu borbu i on nije odustao od svih mogućih pravnih postupaka. Trenutačno je u tijeku postupak na Ustavnom sudu, ali i na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu", govori nam Filaković.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

'Povrijeđena su mu prava'

Smatra da su mu teško povrijeđena prava, a iako nije aktivno sudjelovao u Paravinjinoj obrani (op.a. zato što je Paravinja tijekom sudskog postupka imao dvoje odvjetnika po službenoj dužnosti), vrlo je dobro upoznat s cijelim spisom.

"Kod tog spisa zaista ima hrpa propusta, i od strane Vrhovnog suda ima nevjerojatnih i nezapamćenih propusta. Nitko o njima ne želi raspravljati i čak bi se morao ponoviti postupak. Prema mom mišljenju, to je jedino moguće izvan okvira Republike Hrvatske, jer gledajte - on (op.a. Paravinja) je i prije nego je bio završen postupak - bio osuđen).

Premješten u Lepoglavu

Otkriva nam Filaković i stvari koje nisu toliko poznate u javnosti.

"Na izvršenju njegove kazne događa se nešto što iskače iz pravnih okvira. Naime, Paravinja je nekoliko puta premješten iz jednog zatvora u drugi i to bez ikakvog razloga, a rješenje bi dobio tek kad je premješten. Sve se opravdava na način kao da je to u cilju zbog izvršenja njegove kazne.

Kako doznajemo, on je iz Kaznionice u Glini premješten u Kaznionicu u Lepoglavi. Filaković dodaje i da je komunicirao sa svima, od osoba iz zatvorskog sustava do glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

"Sve to završava u ladicama pa ga onda kažnjavaju tako što ga prebacuju...", poručuje i dodaje:

"Njemu su jednostavno rekli da se spakira za Lepoglavu. On je u samici gdje ne bi smio biti duže od propisanog, uz obrazloženje da je to u cilju izvršavanja kazne."

Može li Paravinja uskoro na slobodu?

Paravinja osim Filakovića ima i branitelja iz Slovenije.

"On je u situaciji nemilosti." Odvjetnika smo pitali i postoji li mogućnost da Paravinja stvarno uskoro bude na slobodi.

"Stekao je uvjete za određene pogodnosti, ali ne dobiva ih. Uzoran je u zatvoru, nema razloga da ga se ovako kažnjava. Nadam se da će Strasbourg imati razumijevanja."

Foto: Miranda Cikotic/pixsell

Dodaje da kada bi javnost pročitala što sve piše u spisima pitali bi se - 'Jesu li osudili onog pravog'?

"On je već mogao biti na slobodi, ali nije uzet za razmatranje. Čini mi se da ovi premještaji iz zatvora u zatvor su nekako usmjereni na to da se poremeti njegovo pravo da podnese legitiman zahtjev."

Naime, osuđenik kad promijeni zatvor, on mora čekati jedno vrijeme da ga ustanova može ocijeniti i tek tada se može ponovno ponijeti zahtjev.

Najveća potraga u Hrvatskoj

Potraga za Antonijom Bilić, podsjetimo, bila je najveća u povijesti Republike Hrvatske. Jedini konkretan trag istražiteljima bio je signal žrtvina mobitela koji je posljednji puta lociran na dan njezina nestanka 7. lipnja u 15.40 sati na odmorištu autoceste Modruš, a to će se kasnije pokazati i da je bilo nekoliko stotina metara zračne linije od kasnijeg mjesta pronalaska tijela.

U svom priznanju danom u Banjoj Luci, za koje će se poslije ustvrditi da je bilo iznuđeno, Paravinja je rekao:

Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

"Na putu prema Zagrebu, na raskrižju puteva Split - Drniš, Drniš - Šibenik, pored puta sa svoje lijeve strane primijetio sam djevojku koja je stopirala u suprotnom smjeru. Primijetio sam da je bila lijepa, crne duže kose i da je na sebi imala farmerice i majicu, ne mogu se sjetiti koje boje, dok je o ramenu držala žensku torbu. Dobacio sam joj: 'Hoćeš sa mnom u Zagreb?' Rekla je: 'Ja bih radije u Split.' Okrenuo sam kamion i vratio se".

Što će biti s Paravinjom i kada će na slobodu vidjet ćemo u narednim mjesecima, godinama.

