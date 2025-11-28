Najveća potraga u povijesti Hrvatske! Paravinja uskoro na slobodi? Tijelo Antonije Bilić pronašli su slučajno...

13 godina, točno toliko je prošlo od dana kad su na hrpi smeća na kamionskom ugibalištu u selu Fulaje pronađeni posmrtni ostaci Antonije Bilić - djevojke za koju zna cijela Hrvatska.

Nestala je u lipnju 2011. godine kada je na zavoju kod Čikolskog mosta na samom ulazu u Drniš ušla u, kasnije se ispostavilo, kamion plave kabine i nakon toga više nikad nije viđena.

Potraga za njom trajala je mjesecima, bila je to najveća potraga u povijesti Republike Hrvatske. Jedini konkretan trag istražiteljima bio je signal žrtvina mobitela koji je posljednji puta lociran na dan njezina nestanka 7. lipnja u 15.40 sati na odmorištu autoceste Modruš. Pokazat će se poslije tek nekoliko stotina metara zračne linije od kasnijeg mjesta pronalaska tijela.

Preplivao Savu

Dva tjedna kasnije, 22. lipnja, policija je zaustavila plavi kamion kod Svetog Roka koji je odgovarao snimkama nadzornih kamera i zadnjoj lokaciji mobitela nestale djevojke. Ubrzo su doznali da je kamion vozio Dragan Paravinja.

Nakon 71-satnog bijega policija ga je pronašla i opkolila 24. lipnja u Donjim Srđevićima kod Srpca u Republici Srpskoj. U BiH je Paravinja pobjegao tako što je preplivao Savu.

Mijenjao iskaze

Paravinja je svih ovih godina nekoliko puta mijenjao iskaz. Iako je na početku nijekao zločin, uskoro je sve priznao. Policiji je lagao i rekao da je tijelo Antonije Bilić bacio u rijeku Krku. Šibenski vatrogasci su crpkama isušili jezero Brljan kraj Oklaja, ali u njemu nisu našli Antonijino tijelo.

Sudilo mu se tri puta, a 2016. godine na Županijskom sudu u Splitu osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina za ubojstvo i silovanje u pokušaju maloljetne Drnišanke Antonije Bilić (17). Na tu se odluku žalio pa mu je Vrhovni sud prepolovio kaznu.

Za teško ubojstvo i pokušaj silovanja Antonije dobio je 35 godina, a za pokušaj silovanja u BiH dobio je 2 godine i 10 mjeseci zatvora. Vrhovni sud tu kaznu je preinačio u 15 godina za ubojstvo i pet godina i osam mjeseci za pokušaj silovanja. U kaznu ulazi vrijeme od šest godina koliko je ukupno proveo u zatvoru i pritvoru.

Hoće li uskoro na slobodu?

I evo nas u 2025. godini, a Paravinja bi uskoro mogao na slobodu?

Prva nepravomoćna presuda od 40 godina koju je dobio 2012. godine padala je triput na Vrhovnom sudu, dva puta mu je sudio Županijski sud u Šibeniku, a onda i Županijski sud u Splitu.

Nakon poništene treće osuđujuće presude, Vrhovni sud sam je 2017. godine donio svoju, umanjivši pritom kaznu upola, na 20 godina. Stav sudaca Vrhovnog suda je bio da tijekom postupka nije dokazano silovanje, a samim time nema teških okolnosti kaznenog djela ubojstva, pa ni kazne dugotrajnog zatvora, nego maksimalna kazna za tzv. obično ubojstvo.

Hoće li Paravinja uskoro zatražiti prijevremenu slobodu? Njegov odvjetnik Tomislav Filaković za Jutarnji je prije točno godinu dana rekao da je sustav taj koji mora pokrenuti mehanizam, dakle Kaznionica Glina bi obrazloženi prijedlog morala podnijeti nadležnom Županijskom sudu.

Paravinja je prije Filakovića imao dvoje odvjetnika po službenoj dužnosti, ali Filakovića je angažirao osobno iz zatvora, pisao je Jutarnji.

I sam odvjetnik Filaković rekao je da je uočio strašan broj propusta u ovom slučaju.

"Nisam ga zastupao tijekom suđenja, ali sam poslije proučio spis i moram reći da sam uočio velik broj strašnih propusta. Na sve to smo ukazali kroz dvije ustavne tužbe u kojima smo ukazali na nezakonito postupanje, uskratu prava na pravično suđenje, neprihvatljive povrede prava. On je istovremeno u jednom trenutku bio na izdržavanju kazne i u istražnom zatvoru, tada pritvoru."

'Nestali osmijeh'

Što će biti s Paravinjom i kada će na slobodu tek ostaje za vidjeti.

