Liječnica savjetuje: Što kad 'suhi siječanj' krene po zlu i kako se riješiti bolnih ruku?

Mnogi se početkom godine odlučuju na 'suhi siječanj', inicijativu koja podrazumijeva potpuno odricanje od alkohola tijekom cijelog mjeseca. Motivacije za sudjelovanje su raznolike i često uključuju želju za poboljšanjem fizičkog zdravlja, poput boljeg sna, povećane energije i smanjenja mamurluka, kao i za unaprjeđenjem mentalnog blagostanja, smanjenjem anksioznosti i postizanjem veće mentalne jasnoće. Za mnoge je to i prilika za uštedu novca, resetiranje odnosa s alkoholom ili jednostavno osobni izazov.

Međutim, unatoč plemenitim ciljevima, odricanje od alkohola na mjesec dana može biti znatno teže nego što se na prvi pogled čini. Liječnica Philippa Kaye objašnjava znači li neuspjeh da imate problem s pićem te nudi rješenje za bolne i ispucale ruke, čest zimski problem.

Suhi siječanj i stvarni problem s alkoholom

Postoji mogućnost da osoba koja nije u stanju dovršiti 'suhi siječanj' ima problem s alkoholom, ali ne iz razloga koji biste mogli pomisliti. 'Suhi siječanj', koji podrazumijeva apstinenciju od alkohola tijekom cijelog mjeseca, iznimno je popularna inicijativa. Zapravo, gotovo trećina odraslih kaže da će svake godine pokušati prihvatiti izazov. Međutim, prema anketama provedenima u Velikoj Britaniji, samo je oko trećina onih koji ga zaista i dovrše.

To ne znači da svi ti ljudi imaju problem s alkoholom. To je jednostavno odraz činjenice da je suzdržavanje od pijenja mjesec dana, osobito u kulturama sklonim konzumaciji alkohola, za većinu težak podvig. Ipak, u nekim slučajevima to može biti razlog za zabrinutost. Britanski zdravstveni sustav (NHS) koristi test, poznat kao CAGE upitnik, za procjenu postoji li kod pacijenata rizik od ovisnosti o alkoholu.

Test od četiri pitanja koji može otkriti ovisnost

Kviz sadrži četiri pitanja: 'Jeste li ikada osjetili potrebu da smanjite pijenje?'; 'Jesu li vas ljudi živcirali kritizirajući vaše pijenje?'; 'Jeste li se ikada osjećali krivima zbog pijenja?'; 'Jeste li ikada popili piće ujutro kako biste smirili živce ili se riješili mamurluka?'.

Svatko tko odgovori s 'da' na dva ili više ovih pitanja obično bi dobio savjet da potraži pomoć zdravstvenog stručnjaka. Osoba koja se obveže na 'suhi siječanj' i zatim ne uspije, vjerojatno bi odgovorila potvrdno na pitanje je li osjetila potrebu smanjiti konzumaciju alkohola, a također i da osjeća krivnju zbog pijenja.

Zašto naglo odricanje nije uvijek najbolje rješenje

Ipak, nije sve izgubljeno. Mnogi stručnjaci tvrde da 'suhi siječanj' nije osobito učinkovita mjera za pomoć pacijentima u upravljanju problemom s alkoholom. Razlog je taj što zahtijeva nagli prestanak, što je radikalno teži zadatak od jednostavnog fokusiranja na smanjenje unosa alkohola. Za one koji piju mnogo, to može biti i potencijalno vrlo opasno jer mogu doživjeti simptome ustezanja, poznate kao delirij tremens, koji uključuju zbunjenost, halucinacije, uznemirenost, znojenje, visok krvni tlak, pa čak i napadaje.

Umjesto toga, pacijentima koji su zabrinuti zbog svoje konzumacije alkohola često se savjetuje postupan pristup. Primjerice, postoje aplikacije koje potiču korisnike da se obvežu na određeni broj dana bez pića svaki tjedan, na primjer, tri dana bez alkohola u tjednu. Cilj za mnoge nije potpuno izbaciti alkohol, već jednostavno smanjiti konzumaciju.

Što učiniti kada ruke postanu crvene, ispucale i bolne?

Kad je riječ o suhim rukama, drugoj vrsti čestog zimskog problema, vrsta hidratantne kreme koju pacijenti koriste može napraviti veliku razliku. Ovaj problem obično je uzrokovan nedostatkom masnoće u koži, koja inače djeluje kao prirodni ovlaživač. Hladnoća, često pranje ruku i antibakterijski dezinficijensi poznati su po tome što uklanjaju tu prirodnu masnoću s kože. S vremenom to može dovesti do stvaranja sitnih pukotina, crvenila, peckanja, svrbeža, oteklina, a ponekad čak i krvarenja, prenosi Daily Mail.

Odabir i pravilna primjena hidratantne kreme

Hidratantne kreme dokazano su najbolji tretman za ovaj problem, no važno je odabrati pravu. Glavna preporuka je da budu bez mirisa. Važan je i način na koji se krema nanosi. Korištenje kreme jednom dnevno vjerojatno neće biti dovoljno. Većina ljudi s ovim problemom trebala bi nanositi kremu više puta dnevno. Preporučuje se to činiti svaki put nakon pranja ruku i prije spavanja.

Mnogi također ne koriste dovoljno kreme. Opće je pravilo da bi koža nakon nanošenja trebala izgledati sjajno. Važno je i zaštititi ruke po hladnom vremenu. Nosite tople rukavice na otvorenom i pamučne rukavice ispod gumenih prilikom pranja posuđa ili čišćenja kuće. Uvijek izbjegavajte sapune koji sadrže mirise.

Foto: Pexels

Ako ovi koraci ne pomognu, liječnik opće prakse može propisati lokalnu steroidnu kremu za smanjenje upale kože, ali ona se gotovo uvijek mora koristiti u kombinaciji s hidratantnom kremom. Pukotine na koži mogu se inficirati, stoga se obratite liječniku ako primijetite gnoj, širenje crvenila, jaku bol ili povišenu temperaturu. Svatko tko je ozbiljno zabrinut zbog svoje konzumacije alkohola također bi trebao razgovarati s liječnikom ili potražiti pomoć u grupama za podršku.

