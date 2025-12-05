Mamurluk nije jedina posljedica alkohola: On itekako može utjecati i na njih

Bilo da se radi o čaši vina za opuštanje nakon napornog dana ili slavljeničkom koktelu, alkohol je često dio društvenih okupljanja. Iako u povremenom piću nema ništa loše, važno je znati da alkohol može značajno utjecati na vaše hormone – kemijske glasnike koji upravljaju svime, od raspoloženja do metabolizma.

Prema članku objavljenom u časopisu HELLO!, posljedice mogu biti poremećen san ili pojačana tjeskoba nakon noćnog izlaska. Iako te simptome lako pripisujemo mamurluku, oni su zapravo znakovi da se vaši hormoni pokušavaju vratiti u ravnotežu.

Stručnjaci za žensko zdravlje i hormone upozoravaju da postoji jasna veza između alkohola i hormonalnog sustava. Česta ili prekomjerna konzumacija uzrokuje neravnotežu koja traje mnogo duže od mamurluka. Evo što trebate znati.

Kako alkohol remeti hormonalnu ravnotežu?

Alkohol ne ostavlja za sobom samo mamurluk, on izravno ometa hormone koji održavaju vaše tijelo u ravnoteži. U početku se možete osjećati opušteno zbog pada hormona stresa poput kortizola, no oni se kasnije vraćaju u još višim razinama. To objašnjava zašto se idućeg dana možete osjećati nemirno i tjeskobno.

Istovremeno, alkohol utječe i na hormone spavanja, uključujući melatonin i hormon rasta. Zbog toga, iako nakon pića možete brže zaspati, kvaliteta vašeg odmora znatno će patiti, ostavljajući vas umornima i ošamućenima sljedeći dan. Ako ste primijetili da ne možete odoljeti grickalicama dok pijete, za to postoji znanstveni razlog. Alkohol ometa funkciju inzulina i štitnjače, istovremeno potičući hormone gladi, zbog čega vam apetit naglo raste.

Foto: Pixabay

Utjecaj na spolne hormone i hidrataciju

Vaši spolni hormoni također će osjetiti posljedice. Blen Tesfu, liječnica i medicinska savjetnica u tvrtki Welzo, objašnjava: "Kod muškaraca alkohol može sniziti razinu testosterona. Kod žena, konzumacija alkohola može poremetiti ravnotežu estrogena i progesterona, što može dovesti do neredovitih menstruacija, smanjenog libida i niske razine energije".

Alkohol također potiskuje antidiuretski hormon (ADH), koji inače bubrezima daje signal da zadržavaju vodu. Bez njega, gubite više tekućine i češće idete na toalet, što pridonosi osjećaju dehidracije nakon pijenja.

Kako podržati hormone i ublažiti posljedice?

Srećom, postoji nekoliko načina kako možete podržati svoju hormonalnu ravnotežu, a smanjenje unosa alkohola, ili potpuni prestanak, nudi najbolju priliku za ponovnu uspostavu sklada u tijelu.

Održavajte hidrataciju

"Pomaganje tijelu da ostane hidratizirano olakšat će jetri i bubrezima obradu nusprodukata alkohola. Ti su procesi ključni za čišćenje hormona i cjelokupni oporavak. Osim vode, dodavanje elektrolita u tekućinu može pomoći u uspostavljanju bolje ravnoteže tekućine i smanjenju opterećenja na tijelo", savjetuje medicinska savjetnica.

Foto: Pixabay

Hranite se zdravo

Uravnotežena prehrana može nahraniti vaše tijelo i smanjiti umor. Blen Tesfu kaže: "Konzumiranje hrane bogate proteinima, vlaknima, zdravim mastima te vitaminima i mineralima poput magnezija, B-vitamina i omega-3 masnih kiselina pomoći će tijelu nadoknaditi sve što mu je potrebno za proizvodnju hormona i stabilizaciju šećera u krvi. To će ublažiti umor i pružiti više energije idućeg dana".

Odmor i lagana tjelovježba

"Kvalitetan odmor i lagana tjelovježba mogu pomoći u kontroli razine kortizola i održavanju prirodnih hormonalnih ritmova tijela, što stvara povoljnije unutarnje okruženje za regulaciju hormona", dijeli Blen.

Dugoročne prednosti smanjenja unosa alkohola

Apstinencija od alkohola može podržati hormonalnu ravnotežu i smanjiti stres na tijelo. "Kada se konzumacija alkohola smanji ili zaustavi, endokrini sustav postaje predvidljiviji, što omogućuje stabilnije razine hormona stresa, reproduktivnih i metaboličkih hormona. Mnogi pojedinci će smanjenjem unosa alkohola doživjeti poboljšanje raspoloženja, sna i razine energije", objašnjava medicinska savjetnica.

Postupne promjene mogu se primijetiti kroz redovitije menstrualne cikluse, povećan libido i veću jutarnju budnost, jednom kada se tijelo počne vraćati u svoj prirodni ritam.

Ona dodaje: "Apstinencija od alkohola može dovesti do pozitivnih učinaka na dugoročno metaboličko zdravlje kroz poboljšani metabolizam glukoze, unaprijeđene probavne procese i smanjenu upalu. Svi ovi sistemski učinci doprinose zdravijem hormonalnom okruženju".

