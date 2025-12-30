FREEMAIL
O-HO-HO /

Nakon što je stala na kraj tračevima o ljubavnoj aferi, Nives ponovno iznenadila pratitelje

Nakon što je stala na kraj tračevima o ljubavnoj aferi, Nives ponovno iznenadila pratitelje
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Na fotografijama koje su u kratkom roku prikupile tisuće lajkova, Nives pozira u idiličnom pustinjskom okruženju

30.12.2025.
13:36
Hot.hr
Dusko Jaramaz/pixsell
Poznata hrvatska pjevačica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus (44) odlučila je zaključiti 2025. godinu na način koji najbolje zna, intrigantnom objavom koja je potaknula lavinu komentara i nagađanja. Samo nekoliko dana uoči novogodišnjeg slavlja, na svom je Instagram profilu podijelila seriju fotografija s nepoznate pješčane lokacije, a kratkim je opisom otkrila što si priželjkuje u nadolazećoj 2026. godini. 

Na fotografijama koje su u kratkom roku prikupile tisuće lajkova, Nives pozira u idiličnom pustinjskom okruženju. Odjevena u izazovnu crvenu haljinu s dubokim dekolteom i strateškim izrezima, koja savršeno naglašava njezine prepoznatljive obline, Nives leži na zlatnim dinama pod vedrim plavim nebom. Ipak, ono što je najviše zaokupilo pažnju javnosti jest kratak i jasan opis koji prati objavu: "A u novoj godini želim ovo!!!".

Ova jednostavna rečenica bila je dovoljna da pokrene maštu njezinih obožavatelja. Dok su neki zaključili kako Nives priželjkuje više egzotičnih putovanja i odmora, drugi su njezinu želju protumačili na dubljoj, romantičnoj razini. Komentari su se redali velikom brzinom, a većina je bila ispunjena komplimentima i podrškom. "Apsolutno fantastic i nema bolje. Bravo Nives!!!", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi duhovito primijetio: "Ne zna se šta je više vruće, pijesak ili ti Nives haha".

Podsjećamo, prije manje od dva tjedna, sredinom prosinca, iskoristila je svoj Instagram profil kako bi odlučno demantirala medijska nagađanja o navodnoj ljubavnoj vezi s jednim proslavljenim nogometašem. Tada je izričito naglasila kako nikada nije posjetila Rijad, grad u kojem nogometaš igra. 

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

Nives CelzijusPustinjaNova Godina
