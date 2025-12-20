Popila si isto kao on, ali tebi se već vrti? Evo zašto

Čak i u pariškim intelektualnim krugovima u kojima se često pilo, francuska filozofkinja i feministička ikona Simone de Beauvoir otkrila je da čaša vina djeluje jače od očekivanog. De Beauvoir se jednom našalila da je imala vrtoglavicu od dvije čaše, dugo prije nego što su započele bilo kakve egzistencijalne debate.

Desetljećima kasnije, znanost objašnjava zašto je tomu tako. Ženska tijela drugačije metaboliziraju alkohol od muških – često brže i intenzivnije. Ženski mozak također jače reagira na njegove ugodne učinke - i kad unesu istu količinu kao muškarci, piše portal DW.

Kako se alkohol kreće kroz tijelo

Alkohol gotovo trenutno utječe na ljudsko tijelo. Okusni pupoljci šalju signal mozgu prije nego alkohol uopće stigne do želudca, izazivajući male promjene u otkucajima srca, krvotoku i kemiji u mozgu kako bi se tijelo pripremilo na razgradnju.

Kad osoba konzumira alkohol, tek mala količina se apsorbira u želucu, većina ode u tanko crijevo gdje ubrzo ulazi u krvotok. Dio se razgradi u želucu i jetri pomoću antidiuretskog enzima (ADH), procesom koji se zove metabolizam prvog prolaza.

U 1990., znanstvenici su dali istu dozu alkohola 20 muškaraca i 23 žene – prilagođeno tjelesnoj masi svake osobe. Žene su popile istu količinu kao i muškarci, ali njihova su tijela u ranoj fazi filtrirala manje alkohola, pa je većina otišla u krvotok. Kao rezultat, žene su u prosjeku imale veće razine alkohola u krvi. Intoksikacija, doduše, ne ovisi samo o tome koliko brzo alkohol dospije do krvotoka. Što slijedi – u mozgu – ovisi i o spolu.

Razlike između spolova i debata o tjelesnoj masi

Većina znanstvenika se slaže da u prosjeku žene brže osjete učinke alkohola. Prijeporna točka je razlog.

Rainer Spanagel, njemački neurofarmakolog i istraživač ovisnosti, kaže da je tjelesna masa dominantan faktor. „Nije do enzima, već do tjelesne mase", rekao je za DW. Etanol, kako je Spanagel objasnio, se ravnomjerno raspoređuje kroz tzv. odjeljke u tijelu – uključujući mozak i organe. Manja tijela znače manji broj odjeljaka. „Ako muškarac popije pola boce vina i žena također, jednak volumen etanola će se nakupiti u manjem tijelu". No, neki znanstvenici tvrde da tjelesna masa sama po sebi ne objašnjava u potpunosti utjecaj alkohola na žene.

Osim veličine tijela - enzimi, tjelesna struktura i mozak

Alkohol djeluje od trenutka konzumacije i utječe na tijelo dugo nakon što stigne do mozga. „Možda nije toliko do tjelesne mase ili veličine, već do kompozicije koja ima veću razliku među spolovima", rekao je Edward Scotts sa Sveučilišta Louisiana State koji proučava neurobiološke mehanizme poremećaja uzrokovane konzumacijom alkohola.

Ženska tijela obično imaju manje masti i vode nego muška, pa se zbog toga alkohol više koncentrira u njihovoj krvi. „To je povezano s razlikom u enzimu ADH", dodao je Scotts. Tvrdi da je ADH ključan filtracijski mehanizam.

„Kad osoba pije alkohol, on prvo ide u želudac, a toma ima nešto ADH-a – ali muškarci ga imaju više nego žene", rekao je. „Stoga, žene ga mogu metabolizirati puno ranije u inicijalnoj fazi".

Unutarnja razlika objašnjava zašto zdravstvene smjernice drugačije definiraju epizodno ili rizično konzumiranje alkohola za žene i muškarce.

Jill Becker, istraživač na Sveučilištu u Michiganu, specijaliziran za razlike u mozgu i ponašanju na temelju spola, rekao je da metabolizam i apsorpcija oblikuju intoksikaciju, ali da svakodnevna konzumacija alkohola rijetko vodi ovim procesom.

„Čaša vina je istog volumena bez obzira popije li ju žena ili muškarac", rekao je Becker. „Neću pitati ženu koliko ima kilograma i ovisno o tome dati joj manju količinu". Kao rezultat toga, žene češće unose veću dozu u odnosu na svoju tjelesnu masu prije nego što enzimi uopće počnu djelovati.

Ovisnost o alkoholu kod žena i kako alkohol utječe na sustav nagrađivanja u mozgu

Jednom kada alkohol dopre do mozga, žene pokazuju fenomen – teleskopiranje - znatno brži napredak od konzumacije do razvoja ovisnosti. „Brže postaju ovisne i unose veće količine u kraćem vremenu", rekao je Becker.

Beckerovo zapažanje podupiru istraživanja koja pokazuju da žene brže od muškarac naprave prijelaz od prve konzumacije do ozbiljnih problema povezanih s alkoholom i do liječenja, često nakon manjeg broja godina pijenja i niže ukupne konzumacije tijekom života.

Kliničke studije u 80-ima, 90-ima i 2000-ima su konzistentno otkrivale da žene imaju kraće intervale između ključnih događaja povezanih s konzumacijom alkohola, unatoč tome što ga kasnije u životu od muškaraca krenu redovno konzumirati.

Hormoni također igraju ulogu. Estradiol, najaktivniji estrogen i proizvode ga jajnici, pojačava izlučivanje dopamina u mozgu. Alkohol indirektno pojačava dopamin, a estradiol pojačava njegov učinak.

„Žene tijekom ovulacije obično više preferiraju određene supstance", objasnio je Becker, povećavajući vjerojatnost da će popiti više alkohola. Stres također igra ulogu. Žene će češće nego muškarci poseći za alkoholom kako bi smanjile osjećaj anksioznosti ili depresije. „Dakako, neki muškarci će u tu svrhu također koristiti alkohol", rekao je Becker, „ali veći je postotak žena koje će posegnuti za alkoholom ili drogama".

Preispitivanje jednakosti za šankom

Becker smatra da ova znanstvena otkrića imaju i društvene implikacije. „Ja sam žena 70-ih, iz vremena drugog feminističkog vala", rekla je dodajući da je tada „vladalo snažno vjerovanje da su žene imale pravo piti kao muškarci".

To vjerovanje ima korijene u stremljenju ka jednakosti – ali biologija to može zakomplicirati.

„Žene ne trebaju biti svjesne samo činjenice da će se brže napiti ako piju žestoka pića s muškarcem kraj njih", rekao je Becker, „već da će to imati i dugotrajne posljedice koje mogu biti još gore".

Glavna poruka nije zabrana alkohola, već razumijevanje. Alkohol ne utječe na žene jače jer slabo podnose alkohol, već zato što ženska tijela, enzimi, hormoni i mozgovi drugačije reagiraju, puno prije razvitka tolerancije.

