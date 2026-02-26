Europska komisija u borbi protiv terorizma: 'Povećana je radikalizacija maloljetnika'

Europska komisija danas je predstavila novi program za sprečavanje i suzbijanje terorizma kojim se utvrđuju daljnji koraci za jačanje kolektivnog odgovora Europe na rastuće terorističke i nasilne ekstremističke prijetnje.

EU je tijekom proteklog desetljeća pojačao svoj odgovor na terorizam i nasilni ekstremizam. Međutim, promjenjiva priroda tih prijetnji zahtijeva prilagođen i snažniji odgovor. U okviru vodeće inicijative u okviru Europske strategije unutarnje sigurnosti ProtectEU predlaže se sveobuhvatan skup međusektorskih inicijativa za jačanje pripravnosti i odgovora te bolju zaštitu građana i poduzeća u EU-u od štete.

Sve veća zlouporaba digitalnih i novih tehnologija, od društvenih medija i umjetne inteligencije do oružja i bespilotnih letjelica s 3D tiskom, preoblikuje terorističke aktivnosti. Istodobno se povećava radikalizacija maloljetnika, a mladi su sve više usmjereni na internet. Geopolitička kretanja i uključenost državnih i nedržavnih aktera dodatno pogoršavaju stanje prijetnji.

Šest ključnih stupova

Komisija predlaže povećanje predviđanja i otpornosti EU-a, povećanje sigurnosti ljudi na internetu i izvan njega te jačanje suradnje s međunarodnim partnerima. U programu se predlažu mjere za postizanje tih ciljeva u šest ključnih stupova:

1. Predviđanje prijetnji

Sigurnost se temelji na učinkovitoj sposobnosti predviđanja. U programu se predlažu mjere za poboljšanje informiranosti o stanju i ranog otkrivanja novih prijetnji, kao što su:

povećanje resursa i kapaciteta za analizu obavještajnih podataka na razini EU-a, pod nazivom Jedinstveni kapacitet za analizu obavještajnih podataka (SIAC);

jačanje Europolovih kapaciteta za analitičku potporu, uključujući kapacitete za prikupljanje obavještajnih podataka iz otvorenih izvora (OSINT);

jačanje istraživanja u području sigurnosti novih tehnologija (uključujući umjetnu inteligenciju, kriptoimovinu, bespilotne letjelice i oružje s 3D tiskom), s namjenskim pozivima u okviru programa Obzor Europa i Fonda EU-a za unutarnju sigurnost.

2. Sprječavanje radikalizacije

Sprečavanje radikalizacije i dalje je najučinkovitija dugoročna strategija. U programu se predlažu mjere za jačanje rane prevencije i prilagođene intervencije za najugroženije. To uključuje:

paket instrumenata za sprečavanje koji je izradio Centar znanja za sprečavanje radikalizacije kako bi se osigurali praktični alati za borbu protiv radikalizacije maloljetnika;

Program angažmana i osnaživanja zajednice vrijedan 5 milijuna eura kojim se podupiru projekti usmjereni na rano sprečavanje radikalizacije, sa snažnim naglaskom na osnaživanju mladih, digitalnoj otpornosti i koheziji zajednice.

3. Zaštita ljudi na internetu

Internetski ekosustav i dalje je ključan za terorističke i nasilne ekstremističke aktivnosti, uključujući propagandu, novačenje, poticanje na nasilje, prikupljanje sredstava i emitiranje napada. Komisija će:

razmotriti reviziju Uredbe o terorističkom sadržaju na internetu na temelju njezine evaluacije 2026. i strogo provoditi Akt o digitalnim uslugama;

ojačati dobrovoljnu suradnju s pružateljima internetskih usluga putem internetskog foruma EU-a kako bi se ubrzalo uklanjanje terorističkog sadržaja i smanjio prostor za radikalizaciju i novačenje na internetu;

nadograditi Protokol EU-a o kriznim situacijama u okvir EU-a za odgovor na krize na internetu kako bi se poboljšala suradnja između tijela za izvršavanje zakonodavstva i pružatelja internetskih usluga u ranoj fazi prije nego što se kriza u potpunosti pojavi.

4. Zaštita ljudi u fizičkom okruženju

Cilj je programa povećati sigurnost ljudi, javnih prostora i ključne infrastrukture od terorističkih napada.

Kako bi se poboljšalo otkrivanje i praćenje pojedinaca koji predstavljaju terorističku prijetnju EU-u, Komisija će:

predložiti daljnje korake u vezi s „postupkom nakon pronalaska rezultata” u kontekstu evaluacije Schengenskog informacijskog sustava. Time će se potaknuti razmjena informacija o upozorenjima povezanima s terorizmom u Schengenskom informacijskom sustavu s državama članicama koje volontiraju;

istražiti mogućnosti za proširenje okvira za napredne informacije o putovanjima kako bi se uključili privatni letovi, pomorski i kopneni prijevoz (koji je trenutačno ograničen na komercijalni zračni prijevoz).

Osim toga, kako bi se ojačala sigurnost javnih prostora i kritične infrastrukture, Komisija:

ulaže 30 milijuna eura u projekte usmjerene na poboljšanje ukupne sigurnosti javnih prostora i

ojačat će savjetodavni program EU-a za sigurnosnu zaštitu i financijski i operativno kako bi se zadovoljila sve veća potražnja država članica za potporom u provedbi procjena ranjivosti javnih prostora i kritične infrastrukture.

5. Odgovor na prijetnje i napade

Brz i učinkovit odgovor na terorističke prijetnje i napade zahtijeva snažnu suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnu suradnju, uključujući jačanje borbe protiv financiranja terorizma i moguće zlouporabe sredstava EU-a za promicanje ekstremizma i terorizma. Programom se nastoji:

poboljšati praćenje financiranja terorizma, među ostalim s pomoću kriptovaluta i internetskih plaćanja s pomoću budućeg sustava EU-a za dohvat financijskih podataka;

revidirati mandate Europola i Eurojusta, čime će se također ojačati operativna i pravosudna potpora državama članicama u borbi protiv terorizma;

provesti Plan o zakonitom i učinkovitom pristupu podacima za tijela kaznenog progona kako bi se osigurale brže i usklađenije istrage i kazneni progon.

6. Suradnja s međunarodnim partnerima

Snažnija globalna suradnja s pouzdanim partnerskim zemljama ključna je za jačanje borbe protiv terorizma. Ključne mjere uključuju:

jačanje vanjske suradnje Europola i Eurojusta u borbi protiv terorizma s trećim zemljama;

jačanje suradnje Europola s pouzdanim partnerima kako bi se dobili podaci o pojedincima koji predstavljaju terorističku prijetnju;

dublja suradnja s partnerima u proširenju i partnerima u mediteranskoj regiji. To uključuje provedbu Zajedničkog akcijskog plana za sprečavanje i suzbijanje terorizma i nasilnog ekstremizma sa zapadnim Balkanom te povećanje aktivnosti Centra znanja u tim zemljama.

POGLEDAJTE VIDEO: Naručujete s Temua i Sheina? EU uvodi novi porez! To je kraj jeftinog šopinga