'SIGURNI ONLINE'

Policiju šokirali podaci o zlostavljanju djece, lani zabilježeno 4000 kaznenih djela na internetu

Stigli su zabrinjavajući podaci o online zlostavljanju djece uoči Dana sigurnijeg interneta koji se obilježava svake godine, drugog utorka u veljači. Samo prošle godine policija je zabilježila 4000 kaznenih djela na štetu djece, pa su krenuli u novi projekt kako bi osvijestili roditelje, ali i djecu o sve većem problemu među mladima.

Hrvatska policija pokrenula je projekt naziva "#sigurnionline" kao dio velike Europolove akcije koja se provodi u čak 170 zemalja svijeta.

O novim trendovima i opasnostima koje vrebaju na društvenim mrežama razgovarali smo s Nikolinom Požar Grubišić, voditeljicom Odjela za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži PU zagrebačke. Više doznajte u javljanju Ivane Ivanda Rožić.

9.2.2026.
17:32
Ivana Ivanda Rožić
PolicijaZlostavljanje Na Internetu
