BEZ PROTOKOLA /

Poraz od Hrvatske još peče, a Arsenal mu je u krvi: Tko je novi britanski veleposlanik?

Kad Arsenal gubi - sam za sebe kaže: "Nisam dobro društvo". Klub je to koji mu je u krvi već 30 godina. A poraz Engleske od Hrvatske - još ga boli. 

Ovdje je tek pola godine, a već je iskusio mnogo toga. Provozao se tramvajem. Kupio kravatu. Posjetio Dolac. Isprobao ludu vožnju. Pokazao je i kako se pripremaju britanski specijaliteti, ali i upoznao razne ljude iz naše zemlje.. 

U rubrici Bez protokola Ivana Ivanda Rožić donosi priču o novom britanskom veleposlaniku.

8.2.2026.
7:18
RTL Danas
