Eskiev šokirao protivnika: Novi prvak lake kategorije otkrio nam planove za revanš

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

nakon pobjede /

U jednom ključnom trenutku meča, Eskiev je presjekao udarac Barrija, kontrirao njegov kroše snažnim desnim overhandom i poslao ga u nokdaun. Bez izgleda za povratak, završio je meč i zasluženo osvojio pojas u lakoj kategoriji, donoseći FNC-u novog prvaka.

„Jesam li iznenađen? Da, htio je nadigravati wrestlingom, ali iskreno, njegova izvedba me zatekla,“ rekao je Eskiev nakon borbe. Na pitanje o svom protivniku iz Hrvatske, dodao je: „Vratiće se, ima dobru igru i veliko srce.“

Eskiev je također otkrio što očekuje od potencijalnog revanša, a detalji su dostupni u razgovoru s našim Vehmiro Džakićem.