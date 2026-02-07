FREEMAIL
kakav spektakl /

Rat na sve strane u Munchenu: Lom slomio Panchija u prvoj rundi

Borci su se neprestano upuštali u brze razmjene, pokušavajući povezati serije udaraca, ali Eskiev je izgledao za nijansu uspješniji i precizniji. U jednom ključnom trenutku presjekao je Barrija, kontrirao njegov kroše snažnim desnim overhandom i poslao ga ravno u nokdaun. Bez izgleda za povratak, Eskiev je završio meč i osvojio pojas u lakoj kategoriji. FNC sada ima novog prvaka, a publika je mogla uživati u pravom spektaklu

7.2.2026.
23:18
Sportski.net
FncFnc 27
