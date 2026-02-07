Stošić nakon velike pobjede: 'Svaka mu čast kako se bori u njegovim godinama'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PRETUKAO THOMPSONA /

Darko Stošić vratio se na pobjedničke staze u FNC-u.

Stošić je brzo izdominirao Thompsona nakon izlaska iz klinča, nastavio snažnim udarcima, zbog čega se činilo da će Englez pasti, no Thompson je preživio taj udar. Srpski teškaš je tada uzimao nekoliko sekundi predaha prije nego je ponovno krenuo u napad, ponovo uzdrmao Thompsona, koji je pao na pod i završio borbu tehničkim nokautom.

Darko je nakon meča razgovarao s našim Vehmirom Džakmićem. Poslušajte što je rekao.