Nema popuštanja: Srpski borac udara, ali Thompson se ne predaje

Večeras u kavezu drama ne prestaje. Odmah na početku Stošić baca Thompsona na tlo i počinje serija snažnih udaraca, no sudac prekida borbu očito je jedan udarac pogodio u potiljak, a Thompson se brzo vraća na noge.

I dok Stošić gura Thompsona uz žicu i pokušava preuzeti kontrolu, veteran pokazuje nevjerojatnu otpornost. Oli Thompson, iako 46-godišnjak, pokazuje da mu je brada gotovo od granita svaki udarac izgleda kao da ga jedva dotakne. S druge strane, Darko Stošić djeluje poput žive stijene: snažan, širok i spreman na sve izazove.