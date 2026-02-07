Thompson rekao da Rijeci treba Isus, oglasio se Uzninić: 'Treba nam, ali pitanje kakav...'

NA JUTARNJOJ PROPOVIJEDI /

"Gradu Rijeci i županiji treba Isus", poručio je u petak u Rijeci Marko Perković Thompson na prvom od dva uzastopna koncerta u dvorani Mladosti. Gradonačelnica Iva Rinčić u priopćenju je poručila da Isusovu baštinu u Rijeci ljudima najbolje uspijeva približiti riječki nadbiskup, a Thompsonu da se drži pjevanja jer svojim pokličem, kako kaže, potiče podjele i šteti hrvatskom društvu.