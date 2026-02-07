FREEMAIL
IMAMO BRONCU! /

Hrvatska futsalska reprezentacija ispisala povijest

Veliki dan za hrvatski sport i futsalsku reprezentaciju! Osvojili su europsku broncu i ispisali povijest.

Nakon dramatičnog kraja u Areni Stožice u Ljubljani, momčad Marinka Mavrovića osigurala je čudesnu pobjedu protiv Francuske.

Uspjeli su to nakon izvođenja šesteraca i time stigli do svog prvog odličja na velikom natjecanju. Podršku s tribina u Ljubljani pružilo je nekoliko tisuća hrvatskih navijača s kojima su i proslavili ovu veliku pobjedu. Više o brončanima pogledajte u prilogu.

7.2.2026.
21:05
RTL Danas
BroncaFutsalReprezentacija
