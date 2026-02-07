Strahuju li Hrvati da će im umjetna inteligencija 'oteti' posao? Više se boje ovih stvari

U vojsci, kao i u svakodnevnom životu, sve više se koristi umjetna inteligencija. Donosimo prvo veliko istraživanje o stavu Hrvata prema AI-u.

Istraživanje je pokazalo da su Hrvati superoprezni kad je riječ o umjetnoj inteligenciji koja je prisutna gotovo posvuda oko nas.

Ali, tek trećina ispitanika poznaje umjetnu inteligenciju i to osrednje. Potom slijede oni koji AI slabo poznaju, njih je 24 posto. Dobro je poznaje više od 23 posto ispitanih. Zatim su tu oni koji s njom nisu upoznati, a vrlo mali broj zna sve - malo manje od 6 posto.

Foto: Rtl Danas

Na pitanje gdje su se prvi put susreli s umjetnom inteligencijom najviše ispitanika odgovora - putem medija i društvenih mreža - gotovo 60 posto! 13 posto ih se s njom susrelo na poslu, a oko pet posto u školi ili na fakultetu. Ostali nisu upoznati ili ne žele odgovoriti.

Foto: Rtl Danas

No, bez obzira što su za nju čuli, najveći broj Hrvata ne koristi alate umjetne inteligencije. I to njih blizu 40 posto! Slijede oni koji je koriste u svakodnevnom životu - nešto više od četvrtine. U poslu i svakodnevnom životu ih koristi 14 posto, a samo za posao malo manje od pet posto!

Foto: Rtl Danas

Kad umjetnu inteligenciju koriste svakodnevno najviše to rade zbog pretraživanja informacija. To radi 43 posto građana. Potom slijede oni koji je koriste za učenje ili obrazovanje, zatim za pisanje teksta, te nakon toga za obradu fotografija i videa. Najmanji postotak je onih koji je koriste za programiranje i generiranje glazbe.

Foto: Rtl Danas

Zaposleni pak umjetnu inteligenciju koriste na drugačiji način. Najveći broj, oko 29 posto to radi kako bi pretraživalo poslovne informacije. Potom slijede oni koji AI-jem pišu poslovne ponude ili šalju elektroničku poštu - gotovo četvrtina. 16 posto ih se educira o novim poslovnim mogućnostima, zatim za obradu fotografija i videa, te potom proučavanje konkurencije te programiranje.

Foto: Rtl Danas

A prema mišljenju ispitanika umjetna inteligencija može imati najveću korist u obrazovanju i znanosti. Da je to tako misli 18 i pol posto. Zatim u medicini, industriji i proizvodnji, te industriji zabave. Da se AI može koristiti u prometu i logistici - smatra 10 posto. U financijskoj industriji 7 cijelih 7 posto, sigurnosti i obrani 6 posto.

Foto: Rtl Danas

A sada možda najvažnije pitanje. Je li umjetna inteligencija korisna ili opasna za društvo? Najveći je postotak onih koji misle da je podjednako korisna i opasna - više od trećine. Da je više korisna nego opasna smatra gotovo 20 posto Hrvata, a da je obratno smatra njih 15 posto. Izrazito je opasna smatra blizu pet posto, a izrazito korisna 3 posto.

Foto: Rtl Danas

Kao najveću opasnost u korištenju umjetne inteligencije ispitanici vide netočne i lažne informacije - njih gotovo 30 posto. 26 posto ih smatra da je to zloupotreba podataka i ugrožavanje privatnosti osoba, 20 posto pretjeran kontrola nad ljudima, 19 posto da je opasnost zbog gubitka radnih mjesta.

Foto: Rtl Danas

Istraživanje je za RTL provela agencija Promocija plus od 2. do 5. veljače na uzorku od tisuću ispitanika. Standardna greška uzorka je plus, minus 3,04.