Nemate ideju što biste kuhali? Donosimo ideju za svaki dan, od ponedjeljka do nedjelje
Kako bismo vam olakšali prve dane ožujka, pripremili smo prijedlog jela koja možete pripremiti od ponedjeljka do nedjelje
Početak ožujka donosi sa sobom obećanje proljeća, no često nas dočeka s promjenjivim vremenom koje i dalje traži utjehu u toplim, domaćim jelima. U užurbanoj svakodnevici, planiranje obroka postaje ključan saveznik u borbi protiv stresa. Dobro osmišljen tjedni jelovnik ne samo da štedi vrijeme i novac, već osigurava raznoliku i uravnoteženu prehranu za cijelu obitelj.
Recepti se oslanjaju na namirnice koje su lako dostupne na tržnicama, kombinirajući zimske klasike s prvim vjesnicima proljeća. Od laganih variva do svečanog nedjeljnog pečenja, ovaj plan nudi ponešto za svaki ukus, dokazujući da domaća kuhinja može biti i jednostavna i iznimno ukusna.
Ponedjeljak: Domaći klasik – faširanci i pire krumpir
Nakon vikenda, radni tjedan najbolje je započeti poznatim okusima koji vraćaju energiju. Faširanci s kremastim pire krumpirom jelo je koje vole sve generacije, a priprema je jednostavnija nego što se čini. Uz to poslužite sezonsku salatu za potpun obrok.
Sastojci:
- 500 g miješanog mljevenog mesa
- 1 glavica luka
- 2 češnja češnjaka
- 1 jaje
- 2-3 žlice krušnih mrvica
- sol, papar, slatka paprika
- svježi peršin
- ulje za prženje
Sastojci za pire krumpir:
- 1 kg krumpira
- 50 g maslaca
- cca 150 ml mlijeka
- sol
Priprema:
- Krumpir ogulite, narežite na kocke i stavite kuhati u posoljenu vodu. Kuhajte dok potpuno ne omekša (oko 20 minuta).
- Za to vrijeme pripremite smjesu za faširance. Luk i češnjak sitno nasjeckajte. U zdjeli pomiješajte mljeveno meso, luk, češnjak, jaje, krušne mrvice, nasjeckani peršin, sol, papar i malo slatke paprike. Sve dobro sjedinite rukama.
- Od smjese oblikujte plosnate polpete (faširance) željene veličine.
- U tavi zagrijte ulje i pržite faširance na srednje jakoj vatri, otprilike 5-7 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju i ne budu pečeni iznutra.
- Kuhani krumpir ocijedite. Dodajte mu maslac i toplo mlijeko pa ga zgnječite gnječilicom dok ne dobijete kremasti pire. Posolite po ukusu.
- Poslužite tople faširance uz pire krumpir i salatu po izboru.
Utorak: Brzo i hranjivo uz piletinu s mladim špinatom i tjesteninom
Utorak je često jedan od najužurbanijih dana u tjednu, stoga je na jelovniku jelo koje je gotovo za manje od pola sata, a obiluje svježim okusima. Piletina sa špinatom i vrhnjem, poslužena s tjesteninom, omiljena je kombinacija koja spaja proteine i zeleno lisnato povrće.
Sastojci:
- 500 g pilećih prsa
- 300 g svježeg mladog špinata
- 2 češnja češnjaka
- 200 ml vrhnja za kuhanje
- 350 g tjestenine po izboru (penne, fusilli)
- sol, papar
- ulje
Priprema:
- Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju.
- Za to vrijeme, piletinu narežite na manje kockice, posolite i popaprite.
- Na malo ulja u tavi ispecite piletinu do zlatne boje.
- Pred kraj pečenja dodajte sitno nasjeckani češnjak i kratko ga popržite, tek da zamiriše.
- Dodajte oprani špinat i miješajte minutu-dvije dok ne povene.
- Sve zalijte vrhnjem za kuhanje, posolite i popaprite po ukusu te kratko prokuhajte da se umak sjedini.
- Umak pomiješajte sa skuhanom tjesteninom i odmah poslužite.ž
Srijeda: Okusi Mediterana u rižotu s lignjama i šampinjonima
Sredina tjedna idealna je za kulinarski izlet na obalu uz kremasti rižoto s lignjama. Ovo jelo donosi dašak Mediterana na vaš stol, a kombinacija liganja i šampinjona daje mu bogat i slojevit okus.
Sastojci:
- 400 g očišćenih lignji
- 200 g svježih šampinjona
- 300 g riže za rižoto (npr. arborio)
- 1 glavica luka
- 1 dcl bijelog vina
- svježi peršin
- maslinovo ulje
- sol, papar
- cca 1 l vrućeg povrtnog ili ribljeg temeljca
Priprema:
- Luk i peršin sitno nasjeckajte. Lignje narežite na kolutiće, a šampinjone na listiće.
- Na maslinovom ulju propirjajte luk dok ne postane staklast.
- Dodajte lignje i šampinjone pa pirjajte nekoliko minuta dok ne puste vodu.
- Dodajte rižu i kratko je tostirajte (oko minutu) neprestano miješajući.
- Podlijte bijelim vinom i pustite da alkohol ispari.
- Postupno, kutlaču po kutlaču, dolijevajte vrući temeljac. Svaki put dobro promiješajte i pričekajte da riža upije tekućinu prije dodavanja nove.
- Kuhajte tako 15-20 minuta, dok riža ne bude kuhana al dente, a rižoto kremast. Posolite i popaprite po ukusu.
- Na kraju umiješajte sitno nasjeckani peršin i odmah poslužite.
Četvrtak: Klasik koji volimo – musaka od krumpira i mljevenog mesa
Musaka je jelo koje nas vraća u djetinjstvo i pruža osjećaj doma. Slojevi krumpira i sočnog mljevenog mesa, zapečeni do zlatne hrskavosti, čine je savršenim obrokom za hladniji dan, piše All Recpies.
Sastojci:
- 1 kg krumpira
- 500 g miješanog mljevenog mesa
- 1 veća glavica luka
- sol, papar, začini po želji (npr. crvena paprika, mažuran)
- ulje
-
Za preljev:
- 3 jaja
- 200 ml kiselog vrhnja
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 200°C. Vatrostalnu posudu nauljite.
- Krumpir ogulite i narežite na tanke ploške (oko 3-4 mm). Luk sitno nasjeckajte.
- Na malo ulja propirjajte luk, dodajte mljeveno meso i pržite ga dok ne promijeni boju. Posolite, popaprite i dodajte začine po želji.
- U vatrostalnu posudu slažite red ploški krumpira, malo ih posolite, zatim rasporedite polovicu smjese s mesom. Ponovite postupak: red krumpira (posoliti), red mesa. Završite sa slojem krumpira.
- Pecite u zagrijanoj pećnici oko 40 minuta, odnosno dok krumpir ne omekša.
- Za to vrijeme pripremite preljev: u zdjeli umutite jaja s kiselim vrhnjem i malo soli.
- Nakon 40 minuta, izvadite musaku, prelijte je pripremljenim preljevom i vratite u pećnicu na još 15-ak minuta, dok se preljev ne zapeče i ne dobije zlatnu boju.
Petak: Mediteranski okusi iz pećnice – pečena orada s krumpirom
Petak je rezerviran za ribu, a ovaj put predlažemo jednostavan mediteranski klasik za koji vam ne treba puno truda. Pečena orada s krumpirom i cherry rajčicama lagan je i zdrav obrok pun okusa.
Sastojci:
- 2 očišćene orade (cca 300-400 g svaka)
- 600 g krumpira
- 200 g cherry rajčica
- 2-3 češnja češnjaka
- 1 limun
- grančica ružmarina
- maslinovo ulje
- sol, papar
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 200°C.
- Krumpir ogulite i narežite na tanje ploške. Stavite ga u lim za pečenje, posolite, popaprite, prelijte maslinovim uljem i dobro promiješajte.
- Pecite sam krumpir otprilike 15-20 minuta.
- Orade operite, osušite i zarežite nožem na nekoliko mjesta. Posolite ih i popaprite izvana i iznutra. U utrobu svake ribe stavite krišku limuna i malo ružmarina.
- Izvadite lim s krumpirom, na krumpir položite ribe, a okolo rasporedite cherry rajčice i lagano zgnječene češnjeve češnjaka.
- Sve još malo pokapajte maslinovim uljem.
- Vratite u pećnicu i pecite još 20-25 minuta, dok se riba ne ispeče, a krumpir ne postane zlatno-smeđ. Poslužite odmah.
Subota: Jelo na žlicu za vikend – varivo od graška s noklicama
Subotnji ručak idealna je prilika za okupljanje obitelji oko stola uz jelo koje podsjeća na bakinu kuhinju. Popularni "eingemachtes", odnosno gusto varivo od graška i piletine s domaćim noklicama, hranjiv je i zasitan obrok.
Sastojci:
- 500 g piletine (batak, zabatak, krilca)
- 300 g graška (svježi ili smrznuti)
- 2 mrkve
- 1 korijen peršina
- ulje
- sol, papar
Za noklice:
- 1 jaje
- 4-5 žlica glatkog brašna
- prstohvat soli
Priprema:
- Mrkvu i peršin očistite i nasjeckajte na kockice.
- Na malo ulja u loncu popržite komade piletine sa svih strana da dobiju boju. Posolite i popaprite.
- Dodajte nasjeckano korjenasto povrće i kratko pirjajte.
- Ubacite grašak, promiješajte, pa sve podlijte vodom ili temeljcem tako da sastojci budu prekriveni.
- Kuhajte na laganoj vatri oko 30-40 minuta, dok meso i povrće ne omekšaju.
- Pred kraj kuhanja pripremite noklice: u zdjelici vilicom umutite jaje sa soli, pa postupno dodajte brašno miješajući da dobijete gustu smjesu bez grudica.
- Malom žličicom vadite noklice i spuštajte ih u kipuće varivo. Kuhajte još 10-ak minuta dok noklice ne isplivaju na površinu.
Nedjelja: Svečani ručak - teleće pečenje s povrćem
Nedjelja je nezamisliva bez mirisa pečenja koje se širi iz pećnice. Teleće pečenje s krumpirom i povrćem klasik je koji ne zahtijeva previše aktivnog rada, a rezultat je uvijek impresivan.
Sastojci:
- 1 kg telećeg buta ili plećke u komadu
- 1 kg krumpira
- 3 mrkve
- 2 glavice luka
- 1 grančica ružmarina
- sol, papar
- ulje ili svinjska mast
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 180°C.
- Meso dobro posolite i popaprite sa svih strana te premažite uljem ili masti.
- Krumpir, mrkvu i luk očistite i narežite na veće komade. Povrće stavite u lim za pečenje, posolite, popaprite, nauljite i promiješajte.
- Na povrće položite komad mesa i dodajte grančicu ružmarina. Možete podliti s malo vode (oko 1 dcl).
- Prekrijte lim aluminijskom folijom i pecite u zagrijanoj pećnici otprilike 1 sat.
- Nakon sat vremena, uklonite foliju, pojačajte temperaturu na 200°C i pecite još 30-40 minuta, povremeno podlijevajući meso sokom od pečenja.
- Izvadite pečenje iz pećnice i pustite meso da odstoji 10-ak minuta prije rezanja kako bi ostalo sočno.
Nadamo se da će vam ovi prijedlozi donijeti inspiraciju i olakšati planiranje obroka. Prilagodite ih vlastitom ukusu, poigrajte se začinima i uživajte u pripremi i okusima domaćih jela koja okupljaju obitelj za stolom. Dobar tek!
