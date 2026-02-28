Nemate ideju što biste kuhali? Donosimo ideju za svaki dan, od ponedjeljka do nedjelje

Početak ožujka donosi sa sobom obećanje proljeća, no često nas dočeka s promjenjivim vremenom koje i dalje traži utjehu u toplim, domaćim jelima. U užurbanoj svakodnevici, planiranje obroka postaje ključan saveznik u borbi protiv stresa. Dobro osmišljen tjedni jelovnik ne samo da štedi vrijeme i novac, već osigurava raznoliku i uravnoteženu prehranu za cijelu obitelj.

Recepti se oslanjaju na namirnice koje su lako dostupne na tržnicama, kombinirajući zimske klasike s prvim vjesnicima proljeća. Od laganih variva do svečanog nedjeljnog pečenja, ovaj plan nudi ponešto za svaki ukus, dokazujući da domaća kuhinja može biti i jednostavna i iznimno ukusna.

Ponedjeljak: Domaći klasik – faširanci i pire krumpir

Nakon vikenda, radni tjedan najbolje je započeti poznatim okusima koji vraćaju energiju. Faširanci s kremastim pire krumpirom jelo je koje vole sve generacije, a priprema je jednostavnija nego što se čini. Uz to poslužite sezonsku salatu za potpun obrok.

Sastojci:

500 g miješanog mljevenog mesa

1 glavica luka

2 češnja češnjaka

1 jaje

2-3 žlice krušnih mrvica

sol, papar, slatka paprika

svježi peršin

ulje za prženje

Sastojci za pire krumpir:

1 kg krumpira

50 g maslaca

cca 150 ml mlijeka

sol

Priprema:

Krumpir ogulite, narežite na kocke i stavite kuhati u posoljenu vodu. Kuhajte dok potpuno ne omekša (oko 20 minuta). Za to vrijeme pripremite smjesu za faširance. Luk i češnjak sitno nasjeckajte. U zdjeli pomiješajte mljeveno meso, luk, češnjak, jaje, krušne mrvice, nasjeckani peršin, sol, papar i malo slatke paprike. Sve dobro sjedinite rukama. Od smjese oblikujte plosnate polpete (faširance) željene veličine. U tavi zagrijte ulje i pržite faširance na srednje jakoj vatri, otprilike 5-7 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju i ne budu pečeni iznutra. Kuhani krumpir ocijedite. Dodajte mu maslac i toplo mlijeko pa ga zgnječite gnječilicom dok ne dobijete kremasti pire. Posolite po ukusu. Poslužite tople faširance uz pire krumpir i salatu po izboru.

Utorak: Brzo i hranjivo uz piletinu s mladim špinatom i tjesteninom

Utorak je često jedan od najužurbanijih dana u tjednu, stoga je na jelovniku jelo koje je gotovo za manje od pola sata, a obiluje svježim okusima. Piletina sa špinatom i vrhnjem, poslužena s tjesteninom, omiljena je kombinacija koja spaja proteine i zeleno lisnato povrće.

Sastojci:

500 g pilećih prsa

300 g svježeg mladog špinata

2 češnja češnjaka

200 ml vrhnja za kuhanje

350 g tjestenine po izboru (penne, fusilli)

sol, papar

ulje

Priprema:

Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Za to vrijeme, piletinu narežite na manje kockice, posolite i popaprite. Na malo ulja u tavi ispecite piletinu do zlatne boje. Pred kraj pečenja dodajte sitno nasjeckani češnjak i kratko ga popržite, tek da zamiriše. Dodajte oprani špinat i miješajte minutu-dvije dok ne povene. Sve zalijte vrhnjem za kuhanje, posolite i popaprite po ukusu te kratko prokuhajte da se umak sjedini. Umak pomiješajte sa skuhanom tjesteninom i odmah poslužite.ž

Srijeda: Okusi Mediterana u rižotu s lignjama i šampinjonima

Sredina tjedna idealna je za kulinarski izlet na obalu uz kremasti rižoto s lignjama. Ovo jelo donosi dašak Mediterana na vaš stol, a kombinacija liganja i šampinjona daje mu bogat i slojevit okus.

Sastojci:

400 g očišćenih lignji

200 g svježih šampinjona

300 g riže za rižoto (npr. arborio)

1 glavica luka

1 dcl bijelog vina

svježi peršin

maslinovo ulje

sol, papar

cca 1 l vrućeg povrtnog ili ribljeg temeljca

Priprema:

Luk i peršin sitno nasjeckajte. Lignje narežite na kolutiće, a šampinjone na listiće. Na maslinovom ulju propirjajte luk dok ne postane staklast. Dodajte lignje i šampinjone pa pirjajte nekoliko minuta dok ne puste vodu. Dodajte rižu i kratko je tostirajte (oko minutu) neprestano miješajući. Podlijte bijelim vinom i pustite da alkohol ispari. Postupno, kutlaču po kutlaču, dolijevajte vrući temeljac. Svaki put dobro promiješajte i pričekajte da riža upije tekućinu prije dodavanja nove. Kuhajte tako 15-20 minuta, dok riža ne bude kuhana al dente, a rižoto kremast. Posolite i popaprite po ukusu. Na kraju umiješajte sitno nasjeckani peršin i odmah poslužite.

Četvrtak: Klasik koji volimo – musaka od krumpira i mljevenog mesa

Musaka je jelo koje nas vraća u djetinjstvo i pruža osjećaj doma. Slojevi krumpira i sočnog mljevenog mesa, zapečeni do zlatne hrskavosti, čine je savršenim obrokom za hladniji dan, piše All Recpies.

Sastojci:

1 kg krumpira

500 g miješanog mljevenog mesa

1 veća glavica luka

sol, papar, začini po želji (npr. crvena paprika, mažuran)

ulje

Za preljev:

3 jaja

200 ml kiselog vrhnja

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 200°C. Vatrostalnu posudu nauljite. Krumpir ogulite i narežite na tanke ploške (oko 3-4 mm). Luk sitno nasjeckajte. Na malo ulja propirjajte luk, dodajte mljeveno meso i pržite ga dok ne promijeni boju. Posolite, popaprite i dodajte začine po želji. U vatrostalnu posudu slažite red ploški krumpira, malo ih posolite, zatim rasporedite polovicu smjese s mesom. Ponovite postupak: red krumpira (posoliti), red mesa. Završite sa slojem krumpira. Pecite u zagrijanoj pećnici oko 40 minuta, odnosno dok krumpir ne omekša. Za to vrijeme pripremite preljev: u zdjeli umutite jaja s kiselim vrhnjem i malo soli. Nakon 40 minuta, izvadite musaku, prelijte je pripremljenim preljevom i vratite u pećnicu na još 15-ak minuta, dok se preljev ne zapeče i ne dobije zlatnu boju.

Petak: Mediteranski okusi iz pećnice – pečena orada s krumpirom

Petak je rezerviran za ribu, a ovaj put predlažemo jednostavan mediteranski klasik za koji vam ne treba puno truda. Pečena orada s krumpirom i cherry rajčicama lagan je i zdrav obrok pun okusa.

Sastojci:

2 očišćene orade (cca 300-400 g svaka)

600 g krumpira

200 g cherry rajčica

2-3 češnja češnjaka

1 limun

grančica ružmarina

maslinovo ulje

sol, papar

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 200°C. Krumpir ogulite i narežite na tanje ploške. Stavite ga u lim za pečenje, posolite, popaprite, prelijte maslinovim uljem i dobro promiješajte. Pecite sam krumpir otprilike 15-20 minuta. Orade operite, osušite i zarežite nožem na nekoliko mjesta. Posolite ih i popaprite izvana i iznutra. U utrobu svake ribe stavite krišku limuna i malo ružmarina. Izvadite lim s krumpirom, na krumpir položite ribe, a okolo rasporedite cherry rajčice i lagano zgnječene češnjeve češnjaka. Sve još malo pokapajte maslinovim uljem. Vratite u pećnicu i pecite još 20-25 minuta, dok se riba ne ispeče, a krumpir ne postane zlatno-smeđ. Poslužite odmah.

Subota: Jelo na žlicu za vikend – varivo od graška s noklicama

Subotnji ručak idealna je prilika za okupljanje obitelji oko stola uz jelo koje podsjeća na bakinu kuhinju. Popularni "eingemachtes", odnosno gusto varivo od graška i piletine s domaćim noklicama, hranjiv je i zasitan obrok.

Sastojci:

500 g piletine (batak, zabatak, krilca)

300 g graška (svježi ili smrznuti)

2 mrkve

1 korijen peršina

ulje

sol, papar

Za noklice:

1 jaje

4-5 žlica glatkog brašna

prstohvat soli

Priprema:

Mrkvu i peršin očistite i nasjeckajte na kockice. Na malo ulja u loncu popržite komade piletine sa svih strana da dobiju boju. Posolite i popaprite. Dodajte nasjeckano korjenasto povrće i kratko pirjajte. Ubacite grašak, promiješajte, pa sve podlijte vodom ili temeljcem tako da sastojci budu prekriveni. Kuhajte na laganoj vatri oko 30-40 minuta, dok meso i povrće ne omekšaju. Pred kraj kuhanja pripremite noklice: u zdjelici vilicom umutite jaje sa soli, pa postupno dodajte brašno miješajući da dobijete gustu smjesu bez grudica. Malom žličicom vadite noklice i spuštajte ih u kipuće varivo. Kuhajte još 10-ak minuta dok noklice ne isplivaju na površinu.

Nedjelja: Svečani ručak - teleće pečenje s povrćem

Nedjelja je nezamisliva bez mirisa pečenja koje se širi iz pećnice. Teleće pečenje s krumpirom i povrćem klasik je koji ne zahtijeva previše aktivnog rada, a rezultat je uvijek impresivan.

Sastojci:

1 kg telećeg buta ili plećke u komadu

1 kg krumpira

3 mrkve

2 glavice luka

1 grančica ružmarina

sol, papar

ulje ili svinjska mast

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 180°C. Meso dobro posolite i popaprite sa svih strana te premažite uljem ili masti. Krumpir, mrkvu i luk očistite i narežite na veće komade. Povrće stavite u lim za pečenje, posolite, popaprite, nauljite i promiješajte. Na povrće položite komad mesa i dodajte grančicu ružmarina. Možete podliti s malo vode (oko 1 dcl). Prekrijte lim aluminijskom folijom i pecite u zagrijanoj pećnici otprilike 1 sat. Nakon sat vremena, uklonite foliju, pojačajte temperaturu na 200°C i pecite još 30-40 minuta, povremeno podlijevajući meso sokom od pečenja. Izvadite pečenje iz pećnice i pustite meso da odstoji 10-ak minuta prije rezanja kako bi ostalo sočno.

Nadamo se da će vam ovi prijedlozi donijeti inspiraciju i olakšati planiranje obroka. Prilagodite ih vlastitom ukusu, poigrajte se začinima i uživajte u pripremi i okusima domaćih jela koja okupljaju obitelj za stolom. Dobar tek!

