Socijalni radnici u Splitu i Kaštelima digli glas: 'Dvije godine čekamo rješenja'

Djelatnici Zavoda za socijalni rad u Splitu i Kaštelima od danas su u bijelom štrajku. Razlog je, kažu, kroničan nedostatak stručnih radnika i njihov stalni odljev. Tvrde da su o svemu još prije dvije godine obavijestili nadređene, no pravovremene mjere su izostale. Danas su bili na poslu, ali nisu uzimali nove predmete već su rješavati stare, kao i hitne, te one neodgodive. Bijeli štrajk bi trebao trajati do ispunjenja zahtjeva. Podršku su im dali područni uredi Novi Zagreb, PeščenIca i Nova Gradiška.

"Mogu reći sa sigurnošću svima da je tijekom godina došlo do povećanja broja izvršitelja na svim stručnim cjelinama tako i na stručnoj cjelini za djecu. Prema tome u okviru mogućnosti se preuzima sve što je moguće da bi se optimalno odvijao radni proces", rekla je Milena Drlje, čelnica splitsko-dalmatinske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

I državna tajnica u Ministarstvu rada napominje da se problemi s nedostatkom kadra rješavaju.