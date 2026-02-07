Mještani šokirani nakon stravičnog ubojstva Damira Novaka: 'U petak smo bili u šoku, danas vlada tuga'

'POMOĆI ĆEMO OBITELJI' /

Dan nakon stravičnog ubojstva poznatog karikaturista Damira Novaka u mjestu Mali Mihaljevec u Međimurju, javnosti se potresnom objavom obratila unuka ubijenog. Opisala je stravične detalje ubojstva pred njezinom bakom i devetogodišnjom sestrom. Tvrdi da je njezinom djedu ubojica svakodnevno prijetio, a policija na to nije reagirala.

Iz policije to demantiraju, a kako neslužbeno doznaje RTL Danas ubijeni je prijetnje policiji prijavio 2019., a Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu 2022., za što je dobio uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora.

Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo u petak oko 14 sati, a potom je ubojica i sebi presudio. Motiv su imovinsko pravni odnosi, spor oko međe. Cijelo mjesto je u šoku, pa i vatrogasna zajednica gdje je ubijeni godinama bio aktivan. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje.