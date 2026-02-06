FREEMAIL
KOJI JE SMJER? /

Europa zabranjuje mladima mreže, što radi Hrvatska? 'Apsolutno sagledavamo sve efekte toga...'

Zabrana društvenih mreža tinejdžerima glavna je tema europskih zakonodavaca. Najmanje sedam država dosad je najavilo da o tome razmišljaju, ili su s konkretnim koracima već krenule.

U Španjolskoj je postala i poprište političkog sukoba. I to premijera i najbogatijeg čovjeka na svijetu Elona Muska nakon što je Sanchez zatražio odgovornost vlasnika platformi!

Bilo da je riječ o Tik Toku, Instagramu ili Snapchatu - europski tinejdžeri složni su u stavu da društvene mreže žele koristiti. Skrolanje i praćenje trendova podjednako je sastavni dio života i u Španjolskoj i Grčkoj i Francuskoj. 

Što će Hrvatska poduzeti?

Međutim - to ne misle čelnici njihovih zemalja, koji su krenuli s planovima za ograničavanje korištenja društvenih mreža. Kao razloge navode negativne psihološke učinke na tinejdžere, a vode se primjerom Australije koja je platforme zabranila za sve mlađe od 16. 

A što će napraviti Hrvatska po pitanju ograničavanja društvenih mreža djeci pitali smo ministra zaduženog za digitalnu transformaciju. 

"Apsolutno u ovom trenutku razmatramo i sagledavamo efekte toga i pokušavamo razmišljati o posljedicama toga. Dakle, što je benefit, a što je negativni aspekt toga. Ja mislim da ćemo uskoro moći razgovarati o toj temi, odnosno koji je smjer, kako mi vidimo eventualno pitanje zabrane korištenja društvenih mjera i dobne granice po tom pitanju", rekao je ministar Damir Habijan

6.2.2026.
21:30
Ana Trcol
