Pregovori o nuklearnom programu završili nakon svega par sati: 'Ako izbije rat...'

Optimizam - ali s oprezom, u takvom su tonu završili indirektni pregovori Amerike i Irana, uz dogovor da nastavljaju s diplomacijom. Nisu pritom otkrili što su konkretno dogovorili, ali su iz Omana poslane smirujuće poruke nakon nekoliko tjedana pojačanih tenzija. A jučerašnjim danom istekao je ugovor Novi START, potpisan 2010. godine, kojim su Rusija i SAD regulirale svoje nuklearne arsenale. O posljedicama isteka sporazuma, mogućim novim pregovorima i sigurnosnim implikacijama, net.hr razgovarao je s bivšim hrvatskim veleposlanikom u Moskvi, Božom Kovačevićem. Više o tome čitajte OVDJE.