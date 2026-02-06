FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'OZBILJAN JE IZAZOV' /

Pregovori o nuklearnom programu završili nakon svega par sati: 'Ako izbije rat...'

Optimizam - ali s oprezom, u takvom su tonu završili indirektni pregovori Amerike i Irana, uz dogovor da nastavljaju s diplomacijom. Nisu pritom otkrili što su konkretno dogovorili, ali su iz Omana poslane smirujuće poruke nakon nekoliko tjedana pojačanih tenzija. A jučerašnjim danom istekao je ugovor Novi START, potpisan 2010. godine, kojim su Rusija i SAD regulirale svoje nuklearne arsenale. O posljedicama isteka sporazuma, mogućim novim pregovorima i sigurnosnim implikacijama, net.hr razgovarao je s bivšim hrvatskim veleposlanikom u Moskvi, Božom Kovačevićem. Više o tome čitajte OVDJE

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
6.2.2026.
20:03
Ana Trcol
IranNuklearni ProgramPregovoriSad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx