Pitali smo vas je li primjereno u javnom prijevozu glasno telefonirati, evo što ste odgovorili

'TIHA VOŽNJA' /

Tajvanska brza željeznica izdala je više od 13 tisuća upozorenja putnicima u samo mjesec dana zbog kršenja pravila o buci u vlakovima. Gotovo polovina prijava odnosila se na telefoniranje u vagonima, dok su ostala upozorenja stigla zbog glasnih razgovora te gledanja i slušanja sadržaja na mobitelima - bez slušalica.

Sve ovo stiže nakon što su lani na Tajvanu uvedena kontroverzna pravila takozvane 'tihe vožnje' prema kojima je u javnom prijevozu obvezno koristiti slušalice, stišati mobitel i razgovarati tiho kako bi se smanjila buka. Tajvanski javni prijevoz na mjesec preveze gotovo 7 milijuna ljudi pa željeznica kaže kako su ova pravila regulacija buke nužna za ugodnije putovanje. Unatoč burnim reakcijama, ankete pokazuju veliku podršku ovoj mjeri.

A o ovoj zanimljivoj temi pitali smo i vas: 'Je li u javnom prijevozu primjereno glasno telefonirati ili slušati glazbu?' Više pogledajte u prilogu