Miran Fabjan u svom stilu na Aleksandra Ilića: Pogledajte kako mu je Joker odgovorio

PLAKANJE /

Miran Fabjan i Aleksandar Ilić imali su svoj mali privatni šou na vaganju dan uoči subotnjeg spektakularnog, jedinstvenog FNC 27 eventa u Munchenu. Očekivano je bilo svakakvog pokazivanja ovdje. Miran je odmah verbalno napao u svom stilu, žestoko i bez kompromisa svog suparnika Jokera, a Ilić mu je pokazao srednji prst.

"Past ćeš dolje, odi igrat košarku", provocirao je Fabjan Ilića i dobio srednji prst. Jedva čekamo njihovu borbu.