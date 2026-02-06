FREEMAIL
PLAKANJE /

Miran Fabjan u svom stilu na Aleksandra Ilića: Pogledajte kako mu je Joker odgovorio

Miran Fabjan i Aleksandar Ilić imali su svoj mali privatni šou na vaganju dan uoči subotnjeg spektakularnog, jedinstvenog FNC 27 eventa u Munchenu. Očekivano je bilo svakakvog pokazivanja ovdje. Miran je odmah verbalno napao u svom stilu, žestoko i bez kompromisa svog suparnika Jokera, a Ilić mu je pokazao srednji prst. 

Mi jedva čekamo, a ti?

"Past ćeš dolje, odi igrat košarku", provocirao je Fabjan Ilića i dobio srednji prst. Jedva čekamo njihovu borbu. 

6.2.2026.
16:50
Silvijo Maksan
Fnc 27Aleksandar IlicMiran FabjanMmaFnc
