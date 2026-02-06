Plenković pitao robota može li sjesti: Svi su 'popadali' od smijeha kad mu je odgovorio

HIT SNIMKA /

Premijer Andrej Plenković presjeda sjednicom Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju koja se održava u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

A tamo ga je dočekao prvi hrvatski humanoidni robot iz Runovića kod Imotskog, RINNO kojeg je razvio mladi inovator Mario Ljubičić. Izgleda i kreće se kao čovjek te je osmišljen da pomaže ljudima u svakodnevnim poslovima.

Ljubičić je RINNA zamolio da pozdravi premijera, na što je robot kazao: "Poštovani premijeru, srdačan pozdrav od RINNA".

Dodao je da mu je drago biti na "ovom važnom događaju".

Premijer ga je zatim upitao mogu li sjesti, na što mu je RINNO poručio s malo odmaka: "Naravno da možemo. Samo vi nastavite, ja ću ovdje biti spreman za rad dok vi uživate u pauzi". Njegov odgovor nasmijao je okupljene, među kojima je bio i

ministar branitelja Tomo Medved.