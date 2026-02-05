Droga, kuriri i novac u autobusima: USKOK otkrio detalje akcije u kojoj je pao DiCaprio

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOKa, donio rješenje o provođenju istrage protiv 14 hrvatskih državljana i jednog državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela, među kojima su zločinačko udruženje, neovlaštena proizvodnja i promet drogama, omogućavanje trošenja droga te pranje novca.

Iako USKOK ne navodi imena, riječ je o slučaju bivšeg manekena Robert DiCapria, nekada Jotanovića, koji je uhićen u ovoj velikoj akciji policije i USKOK-a. On je, podsjetimo, priveden u četvrtak u prostorije USKOK-a u Rijeci na ispitivanje.

Kako je USKOK naveo u svom priopćenju, tužiteljstvo sumnja, da je prvoosumnjičeni od listopada 2024. do početka veljače 2026. godine okupio i povezao više osoba u zločinačko udruženje s ciljem kontinuiranog stjecanja znatne nepripadne imovinske koristi. Droga se, sumnja se, nabavljala, prevozila, skladištila, skrivala i dalje preprodavala, a radilo se o kokainu, amfetaminu, MDMA-u, ecstasyju i marihuani.

Istražitelji sumnjaju da je prvoosumnjičeni dogovarao i financirao nabavu droge (kokaina, amfetamina, konoplje) te njezin prijevoz s područja Zagrebačke županije do Rijeke, za što su angažirani kuriri koji su u najmanje pet putaprevezli najmanje 60 kilograma droge. Nakon preuzimanja, droga je skladištena na više lokacija, vagana, prepakiravana i miješana s punilima radi daljnje distribucije na riječkom području i okolici.

Novac slali autobusom za Zagreb

Novac zarađen prodajom droge, navodi USKOK, jednom tjedno je prikupljan i predavan prvoosumnjičenom, dok je dio novca slan redovnim autobusnim linijama na relaciji Rijeka – Zagreb. U tom je lancu, prema sumnjama, sudjelovao i djelatnik prijevozničkog poduzeća koji je novac u više navrata uplaćivao i na vlastiti tekući račun, čime se pokušavalo prikriti njegovo nezakonito podrijetlo.

Tužiteljstvo procjenjuje da su članovi zločinačkog udruženja krijumčarenjem droge i upravljanjem novcem pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 100 tisuća eura, koju su međusobno dijelili sukladno ulogama u skupini.

U istrazi se navodi i da je jedan od osumnjičenika u ožujku 2025. godine u Omišlju kupio najmanje 300 grama amfetamina za 1.600 eura radi daljnje prodaje krajnjim konzumentima.

USKOK će sucu istrage Županijski sud u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora protiv 11 okrivljenika, dok se jedan okrivljenik već nalazi u istražnom zatvoru. Za preostale okrivljenike, navodi se, nije bilo osnove za predlaganje istražnog zatvora.

Istraga je u tijeku.

