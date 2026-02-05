DiCaprijevu ekipu tajno prisluškivali i pratili: Bivši maneken sve je vodio, a novac se slao autobusom

Bivši maneken Robert DiCaprio, nekada Jotanović, uhićen u velikoj akciji policije i USKOK-a, priveden je u četvrtak u prostorije USKOK-a u Rijeci gdje traje njegovo ispitivanje.

U riječki ured USKOK-a danas će biti dovedena i njegova supruga, također osumnjičena za sudjelovanje u velikom narko lancu.

U zajedničkoj akciji policije u USKOK-a u četiri hrvatske županije, uhićeni su DiCaprijo, supruga i još 13 osoba, koje se sumnjiči za krijumčarenje droge te malverzacije s nekretninama. Vjeruje se da su prodavali drogu, prali novac i krivotvorili isprave. A paravan im je bila fiktivna agencija za nekretnine u Zagrebu. Na mutnim poslovima su, prema tvrdnjama istražitelja, zaradili pet milijuna eura.

Tridesetsedmogodišnji bivši maneken koji je promijenio prezime označen je kao vođa organizacije odnosno glavna karika. Inače je poznat u narko miljeu, a kako smo neslužbeno doznali, među uhićenima je i otac.

Istražitelji ih pratili

Jutarnji list neslužbeno doznaje da su istražitelji skupinu imali na "svom radaru" dulje od godinu dana te da su uspjeli rekonstruirati njihovo djelovanje zahvaljujući posebnim mjerama tajnog praćenja i prisluškivanja. Tako su utvrdili i tko je u skupini imaju koju ulogu, ali i zabilježili niz kupoprodaja droge te transfere novca.

Vjeruje se da je DiCaprio od nepoznatih osoba nabavljao i financirao kupnju droga u Zagrebu. A za transport na riječko područje, angažirao je kurire - suosumnjičene Z.J., D.A. i A.G. te druge nepoznate osobe.

Oni su, vjeruje se, od jeseni 2024. do veljače ove godine u Rijeku prevezli najmanje 60 kilograma raznih droga. Tamo ih je preuzimao DiCaprijev otac.

Droga se zatim obrađivala, miješala i prepakiravala za prodaju.

Zarađen novac se, između ostaloga, slao i preko prometnika autobusnog prijevoznika, T.Š.

Istražitelji su zabilježili da je Jotanović u nekoliko navrata predavao novac spomenutom prometniku, koji ih je potom slao DiCapriju redovnim linijama svoga poslodavca na relaciji Rijeka - Zagreb.

POGLEDAJTE VIDEO: Uhićeno 15 narko - mafijaša Prali novac kroz stanove i varali ljude, među njima i bivši maneken!