Prvi donosimo detalje velike akcije uhićenja! Na terenu 120 policajaca...

Doznajemo detalje

9.38 - RTL Danas neslužbeno doznaje da je riječ o prevarama na nekretninama te trgovini drogom, odnosno kokainom, marihuanom i amfetaminom. Za sada je uhićeno šest okrivljenika, a šteta je oko pet milijuna eura.

Oglasio se i USKOK

9.32 - Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.

Navedene radnje provode se na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Zadarske i Ličko-senjske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga, prijevare, krivotvorenje isprava, kao i pranje novca.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

MUP: 'Sumnja u počinjenje više kaznenih djela'

9.27 - Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (služba Rijeka), u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćen veći broj osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga, imovinskog kriminaliteta, krivotvorenja isprava u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.

Akciju provodi 120 policijskih službenika kriminalističke, specijalne i interventne policije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe bit će predane pritvorskom nadzorniku te će policija protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

