Neslužbeno: Uhićen i DiCaprijev otac: Kriminalist otkrio kako narko mafijaši peru novac

Robert DiCaprio prvoosumnjičeni je u zločinačkoj organizaciji koja se prostirala na četiri županije, a pala je u akciji pod vodstvom riječkog PNUSKOK-a. Njegova supruga također je uhićena, a uz njih još 13 osoba.

Cijeli dan u Rijeci trajala su privođenja. Prodavali su drogu, prali novac i krivotvorili isprave.

Paravan im je bila fiktivna agencija za nekretnine u Zagrebu, lažnim su dokumentima, sumnjaju istražitelji, otimali kuće i stanove. I samo na tome zaradili pet milijuna eura.

"Inače u kontekstu transnacionalnog organiziranog kriminala, uvijek egzistiraju neki legalni poslovi, u koje se pretaču ilegalni poslovi. Mi ga zovemo kriminalistički pranje novca. I to nije ništa neuobičajeno, to je gotovo uobičajena praksa svugdje u svijetu gdje se pojavljuje transnacionalni kriminal vezan uz zlouporabu droga", pojašnjava kriminalist Dubravko Klarić.

Vođa organizacije 2012. je na svjetskom je natjecanju proglašen TOP modelom, prezime Jotanović je promijenio u DiCaprio. Poznat je u narko miljeu, a među uhićenima mu je, neslužbeno doznajemo, i otac.

DiCaprio sutra u USKOK-u

U USKOK u Rijeci dovode se sva petnaestorica koja su privedena u ovoj akciji, jer upravo USKOK-u, nakon što se dovrši kriminalističko istraživanje, policija podnosi kaznenu prijavu.

Di Caprio i njegova supruga u riječki bi USKOK trebali biti dovedeni sutra, što nam je potvrdio i njegov odvjetnik. Svaka ovakva akcija policije znatno utječe na smanjenje droge koja je na tržištu, kažu stručnjaci.

"Najbitnije je smanjenje dostupnosti droga na tržištu. Međutim, ne možete apsolutno sve. Ja bih rekao trećinu onoga, u ovom trenutku što se ponudi na tržištu, praktički policija zaustavi. Dvije trećine, ja bih rekao, u grubo još uvijek prolazi. I ono što dođe na crno tržište, praktički kroz pojačanu ponudu rađa i potražnju to je problem. Gdje povećana ponuda zadnjih godina rađa i povećanu potražnju", dodaje voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva za ovisnosti Zoran Zoričić.

Čak 120 policajaca od jutra je uključeno u akciju u zagrebačkoj, zadarskoj, ličko-senjskoj i primorsko-goranskoj županiji. Sutra se nastavlja. U USKOK će biti doveden DiCaprio, kao glavna karika.