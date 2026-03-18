IZBIO NA KROVU /

Zapalio se Paviljon Srbije na Venecijanskom bijenalu: Snažan vjetar otežava gašenje

Zapalio se Paviljon Srbije na Venecijanskom bijenalu: Snažan vjetar otežava gašenje
Foto: Screenshot/ X Vigli del Fuoco

Požar je stvorio veliki stup crnog dima koji se vidi iznad talijanskog turističkog grada, domaćina umjetničke smotre

18.3.2026.
12:37
Hina
Screenshot/ X Vigli del Fuoco
Snažan vjetar u srijedu otežava gašenje požara koji je izbio na krovu Paviljona Srbije na Venecijanskom bijenalu, prenose talijanski mediji. 

Požar je stvorio veliki stup crnog dima koji se vidi iznad talijanskog turističkog grada, domaćina umjetničke smotre. 

Vatrogasne službe brzo su intervenirale nakon što se alarm oglasio nešto prije 10 sati.

Njihove operacije otežava snažan vjetar koji je ponovno razbuktavao već ugašene materijale, zbog čega su vatrogasci  morali intervenirati više puta, prenosi talijanska ANSA. 

Prema prvim izvješćima, šteta se nije proširila na inventar paviljona, samu izložbu niti na okolne objekte. Nema izvješća o ozlijeđenim osobama, dodaje talijanska novinska agencija. 

