Zapalio se Paviljon Srbije na Venecijanskom bijenalu: Snažan vjetar otežava gašenje

Snažan vjetar u srijedu otežava gašenje požara koji je izbio na krovu Paviljona Srbije na Venecijanskom bijenalu, prenose talijanski mediji.

Požar je stvorio veliki stup crnog dima koji se vidi iznad talijanskog turističkog grada, domaćina umjetničke smotre.

Vatrogasne službe brzo su intervenirale nakon što se alarm oglasio nešto prije 10 sati.

Dalle ore 10:00 #vigilidelfuoco al lavoro per un #incendio alla copertura di uno dei padiglioni della Biennale di #Venezia. Spente le fiamme, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza delle aree percorse dal fuoco [#18marzo 11:45] pic.twitter.com/TAPGs5fEPT — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 18, 2026

Njihove operacije otežava snažan vjetar koji je ponovno razbuktavao već ugašene materijale, zbog čega su vatrogasci morali intervenirati više puta, prenosi talijanska ANSA.

Prema prvim izvješćima, šteta se nije proširila na inventar paviljona, samu izložbu niti na okolne objekte. Nema izvješća o ozlijeđenim osobama, dodaje talijanska novinska agencija.

