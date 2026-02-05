Drama na istoku Hrvatske: Vukovar 1991 napušta Vinkovce i seli se na stadion Osijeka

U drugom dijelu sezone HNL-a nogometaši Vukovara 1991 svoje će domaće utakmice igrati na osječkom Gradskom vrtu, obznanio je u četvrtak Hrvatski nogometni savez.

„Nakon što je Vukovar 1991 9. siječnja ove godine dostavio zamolbu, a 30. siječnja i 4. veljače propisanu dokumentaciju u svrhu dobivanja odobrenja za odigravanje utakmica HNL-a kao domaćin na stadionu Gradski vrt u Osijeku, obavljen je pregled dostavljene dokumentacije, nakon čega je utvrđeno da stanje objekta ispunjava sve potrebne uvjete“, između ostaloga je službeno objavio HNS-a.

U prvom dijelu sezone Vukovar 1991 je svoje domaće dvoboje odigravao u Vinkovcima. Kroz dosadašnji dio prvenstvene sezone ostvario je ukupno tri pobjede i sve je tri ostvario u Vinkovcima. Vukovar 1991 je pritom pobjeđivao ugledne suparnike, Rijeku, Dinamo i Varaždin.

Vukovar je nakon 20 odigranih kola na posljednjem mjestu ljestvice. Ima dva boda manje od pretposljednjeg Osijeka.

