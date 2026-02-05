Konačno je gotova saga oko Rijekine zvijezde: Poznati su detalji transfera

Konačno je razriješena situacija oko Nike Jankovića i njegova odlaska iz Rijeke. Početkom ove sezone bio je glavna zvijezda, a u posljednje vrijeme samo čeka odlazak.

Rijeka je sve dogovorila sa Slovanom iz Bratislave. Janković će otići na jednogodišnju posudbu u Slovačku, a Novi list piše kako je prisutna i opcija fiksnog otkupa. To znači da Slovan ne mora otkupiti ugovor Nike Jankovića, ali ako to budu htjeli onda je cijena sigurno 4 milijuna eura i tu promjene nema.

Burna sezona je iza Jankovića. Propao mu je u posljednji tren transfer u Fenerbahče, a onda je uslijedio veliki pad u formi pa i navodne razmirice s trenerom Sanchezom. Janković će sada put Bratislave, a to bi mogao biti dobar posao i za njega i za Rijeku i za Slovena gdje već igra jedan Hrvat, Marko Tolić.

