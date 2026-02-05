FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOGU ODAHNUTI /

Klub iz SHNL-a se službeno seli: Dva dana prije utakmice saznali su gdje će igrati

Klub iz SHNL-a se službeno seli: Dva dana prije utakmice saznali su gdje će igrati
×
Foto: David Jerkovic/pixsell

Vukovarci su tako službeno saznali gdje će igrati utakmicu 21. kola u subotu protiv Istre dva dana prije same utakmice

5.2.2026.
13:13
Sportski.net
David Jerkovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Službeno je ono o čemu se nagađa mjesecima - Vukovar 1991 će svoje domaće utakmice proljetnog dijela sezone SHNL-a igrati na Gradskom vrtu u Osijeku.

Glas Slavonije piše kako je sve provjereno na osječkom stadionu i HNS je dao zeleno svijetlo. Vukovarci su tako službeno saznali gdje će igrati utakmicu 21. kola u subotu protiv Istre dva dana prije same utakmice. Vukovaru je želja bila maknuti se iz Vinkovaca i doći igrati domaće utakmice u Osijek. 

Još ljetos su željeli u Osijek, ali HNS se slijepo držao svog pravila o broju kilometara između sjedišta kluba i stadiona. Tako je Hrvatski nogometni savez ljetos odbio zahtjev Vukovaraca za domaćinstvom u Osijeku, jer tadašnje ograničenje je bilo 30 kilometara, a Vukovar je od Osijeka udaljen par kilometara više. 

No, u međuvremeno se pravilo o kilometrima promijenilo, sada iznosi 50 kilometara, pa se dogodila i selidba.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Hajduka govorio o transferu Marešića

Hnk Vukovar 1991Gradski VrtOsijekHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MOGU ODAHNUTI /
Klub iz SHNL-a se službeno seli: Dva dana prije utakmice saznali su gdje će igrati