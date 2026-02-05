Klub iz SHNL-a se službeno seli: Dva dana prije utakmice saznali su gdje će igrati

Službeno je ono o čemu se nagađa mjesecima - Vukovar 1991 će svoje domaće utakmice proljetnog dijela sezone SHNL-a igrati na Gradskom vrtu u Osijeku.

Glas Slavonije piše kako je sve provjereno na osječkom stadionu i HNS je dao zeleno svijetlo. Vukovarci su tako službeno saznali gdje će igrati utakmicu 21. kola u subotu protiv Istre dva dana prije same utakmice. Vukovaru je želja bila maknuti se iz Vinkovaca i doći igrati domaće utakmice u Osijek.

Još ljetos su željeli u Osijek, ali HNS se slijepo držao svog pravila o broju kilometara između sjedišta kluba i stadiona. Tako je Hrvatski nogometni savez ljetos odbio zahtjev Vukovaraca za domaćinstvom u Osijeku, jer tadašnje ograničenje je bilo 30 kilometara, a Vukovar je od Osijeka udaljen par kilometara više.

No, u međuvremeno se pravilo o kilometrima promijenilo, sada iznosi 50 kilometara, pa se dogodila i selidba.

