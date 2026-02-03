Zvuči nevjerojatno, ali je istinito: Evo što je Beljo napravio

Pomalo nevjerojatno zvuči podatak da se Dion Drena Beljo već u veljači izjednačio s Brunom Petkovićem po broju postignutih pogodaka u jednoj sezoni HNL-a.

Naime, dvama pogotcima protiv Vukovara Dinamova sadašnja devetka stigla je na 11 pogotka u HNL sezoni, dok je tih 11 i rekord bivše devetke. Petković je 11 pogotka postigao 2023./24., a to mu je ujedno bila i najbolja sezona u karijeri budući da je kroz sva tri natjecanja u kojima je igrao postigao 18 pogodaka i nadodao još pet asistencija.

Beljo je s druge strane drukčiji tip napadača. Ne sudjeluje u izgradnji igre koliko i Petković, već je pravi "killer". Za razliku od Petkovića, Beljo ima samo jednu asistenciju, ali je zato postigao već 16 pogodaka ove sezone, uključujući i četiri u Europskoj ligi, čime je također izjednačio Petkovićev rekord po broju golova u sezoni i u tom natjecanju. Budući da je dugo do kraja sezone, za očekivati je da će Beljo zabiti još tri pogotka i srušiti rekord bivšeg miljenika navijača.

Podsjećamo, Beljo je u Dinamo stigao ovog ljeta kao kapitalna investicija i velika želja Zvonimira Bobana. Dinamo je za njegove usluge Augsburgu platio četiri milijuna eura, a ta bi cifra uz bonuse mogla i narasti, čime bi Beljo postao najskuplji igrač u povijesti Dinama.

