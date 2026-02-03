FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZATO JE KOŠTAO TOLIKO /

Zvuči nevjerojatno, ali je istinito: Evo što je Beljo napravio

Zvuči nevjerojatno, ali je istinito: Evo što je Beljo napravio
×
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Budući da je dugo do kraja sezone, za očekivati je da će Beljo zabiti još tri pogotka i srušiti rekord bivšeg miljenika navijača.

3.2.2026.
11:19
Roko Silov
Slavko Midzor/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pomalo nevjerojatno zvuči podatak da se Dion Drena Beljo već u veljači izjednačio s Brunom Petkovićem po broju postignutih pogodaka u jednoj sezoni HNL-a.

Naime, dvama pogotcima protiv Vukovara Dinamova sadašnja devetka stigla je na 11 pogotka u HNL sezoni, dok je tih 11 i rekord bivše devetke. Petković je 11 pogotka postigao 2023./24., a to mu je ujedno bila i najbolja sezona u karijeri budući da je kroz sva tri natjecanja u kojima je igrao postigao 18 pogodaka i nadodao još pet asistencija.

Beljo je s druge strane drukčiji tip napadača. Ne sudjeluje u izgradnji igre koliko i Petković, već je pravi "killer". Za razliku od Petkovića, Beljo ima samo jednu asistenciju, ali je zato postigao već 16 pogodaka ove sezone, uključujući i četiri u Europskoj ligi, čime je također izjednačio Petkovićev rekord po broju golova u sezoni i u tom natjecanju. Budući da je dugo do kraja sezone, za očekivati je da će Beljo zabiti još tri pogotka i srušiti rekord bivšeg miljenika navijača.

Podsjećamo, Beljo je u Dinamo stigao ovog ljeta kao kapitalna investicija i velika želja Zvonimira Bobana. Dinamo je za njegove usluge Augsburgu platio četiri milijuna eura, a ta bi cifra uz bonuse mogla i narasti, čime bi Beljo postao najskuplji igrač u povijesti Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina

Dion Drena BeljoBruno PetkovićHnlDinamoEuropska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZATO JE KOŠTAO TOLIKO /
Zvuči nevjerojatno, ali je istinito: Evo što je Beljo napravio