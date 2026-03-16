GOSPODIN SAVRŠENI /

Koliko je poljubaca previše? 'Zamisli da se poljubi s tri, četiri cure - to mi je istrošen muškarac'

Koliko je poljubaca previše? 'Zamisli da se poljubi s tri, četiri cure - to mi je istrošen muškarac'
Foto: RTL

Novi cocktail party u showu 'Gospodin Savršeni' donijet će mirniji početak večeri, ali i niz razgovora koji će potpuno promijeniti odnose među djevojkama i Savršenima.

16.3.2026.
10:28
Dok će neke priznati da su konačno odlučile kome žele dati svoje srce, druge će i dalje pokušavati razjasniti gdje zapravo stoje s Petrom i Karlom.

Jedna djevojka otvoreno će priznati da su se njezine emocije tijekom showa mijenjale: „Od mog prvog cocktail partyja do sada baš sam se puno promijenila. Prije sam se smijala kad mi je bilo neugodno, a sada se smijem kad sam sretna.“

U isto vrijeme, među kandidatkinjama će se sve glasnije govoriti o standardima i granicama u ljubavi. „Znaš kad ti se zgadi momak... Zamisli da se poljubi s tri, četiri cure, što ću ja biti peta? To mi je istrošen muškarac“, poručit će jedna od djevojaka bez zadrške.

Dok će Petar pokušavati razjasniti stare nesporazume, Karlo će tražiti potpunu otvorenost od djevojaka. „Ključna stvar je trenutno da sve cure budu totalno iskrene sa mnom“, priznat će.

Vrhunac večeri donijet će ceremonija ruža, ali i trenutak koji nitko nije očekivao. Jedna kandidatkinja iznenadit će sve kada odbije ponuđenu ružu riječima: „Oprosti, ali ne uzimam - ja sam se odlučila.“

Kome će ova večer slomiti srce - ne propustite pogledati u novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' - od ponoći na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka od 21.15 na RTL-u. 

 

 

